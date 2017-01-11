Карбаускис о Баукуте: политикам не нужно было осуждать ее

"Реакция LRT была соответствующей. Если власти Литвы начнут реагировать на недостойное поведение каждого гражданина, то мы, видно, только этим и будем заниматься. Если посмотреть на наше публичное пространство, к примеру, на фейсбук, там подобных неоднозначных действий еще больше", - сказал Карбаускис.

Так он ответил на вопрос, должны ли политики как-то отреагировать на этот инцидент, который вредит имиджу Литвы.

Действия бывшего депутата Баукуте описали не только российские СМИ, но и портал observer.com, принадлежащий зятю Дональда Трампа. Автор статьи, Михаил Кликушкин, статьи которого нередко оцениваются как прокремлевские, удивлялся тому, что этот инцидент не осудили политики Литвы.

Однако Карбаускис сказал, что политикам не стоило осуждать действия Баукуте, возможно, они могли лишь сказать, что в Литве такие действия недопустимы.

"Я думаю, что тут в ее отношении не стоило что-либо предпринимать. Можно было вообще сказать, что мы в нашей стране не должные мириться с такими действиями. Такое бывает очень часто", - сказал Карбаускис.

По мнению политика, возможно, надо было осудить действия, но не человека.

"Если бы человека осудили высокопоставленные лица, то такое стали бы делать и другие, чтобы их оделили вниманием. Хуже всего то, что этому уделили очень много внимания и сейчас, когда кто-то захочет привлечь внимание, то может действовать подобным образом", - сказал Карбаускис.

Россия часто пытается изобразить страны Балтии как страны, которые поддерживают нацизм, но на этот раз об инциденте с участием Баукуте узнали и в США.

Во время записи передачи "Угадай мелодию" участница, актриса Аста Баукуте, угадав название песни, автор которой является евреем по происхождению, одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе, прокричав "еврей, еврей", дав понять, что автор песни - Симонас Донсковас, который по национальности является евреем.

Почему при этом демонстрировался нацистский жест и гитлеровские усы - непонятно.

В годы нацистской оккупации Литва лишилась 90% граждан еврейской национальности, некоторые литовцы активно участвовали в Холокосте.

В последнее время в литовском обществе растет осознание того, что в этом преступлении виноваты не только нацисты, но и их пособники - граждане Литвы.