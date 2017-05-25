Карбаускене, Веригу и Ширинскене подозревают в совершении незаконных действий

Поправки к закону о контроле над алкоголем заварили в парламенте настоящую кашу. Фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) методически выполняет поучения более опытных членов и старается записаться на обсуждение вопросов, чтобы во время дискуссий не собирались только представители оппозиции или партнеры по коалиции.

23 мая когда начали обсуждение поправок к закону о контроле над алкоголем председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига записались на дискуссию, несмотря на то, что физически не присутствовали в зале. Выяснилось, что из зарегистрировала член фракции ЛСКЗ Агне Ширинскене.

Первым это заметил председатель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис.

"Я дума, что только что, 12 минут назад в зале заседаний было совершено преступление или система вышла из строя. Людей в этом фланге не было, я говорю о Карбаускисе и Вериге, а депутат, от их имени, с помощью их карт зарегистрировал их. Мы сейчас обсуждаем поправки к закону о контроле над алкоголем. Предлагаю, сделать перерыв, чтобы выяснить это. Если такое делается, подобное могут делать и во время голосования, пользуясь чужими картами", - сказал Жемайтайтис.

Похожее замечание в фейсбуке сделал и консерватор Мантас Адоменас. Он заметил, что в соответствии с Уставом, регистрироваться на дискуссии надо от своего имени, лично, поскольку для этого пользуются картой голосования.

"Напомню, что за использование карты голосования другим лицом in absentia из парламента был изгнан Линас Каралюс", - подчеркнул Адоменас.

На это отреагировал Карбаускис: "Уважаемые коллеги, не смешите друг друга, господин Жемайтайтис, не смешите собравшихся депутатов. Регистрировались не на заседание, не на голосование, а на дискуссию".

Он предложил обратиться в комиссию по этике и процедурам. В комиссию обратился спикер Викторас Пранцкетис.

"Хочу напомнить, что депутат Каралюс в парламенте прошлого созыва разрешил другому депутату пользоваться своей картой, за что был лишен мандата", - подчеркнул консерватор Андрюс Кубилюс.