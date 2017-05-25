Карбаускене, Веригу и Ширинскене подозревают в совершении незаконных действий

 (2)
ru.DELFI.lt
четверг, 25 мая 2017 г. 13:08
Поправки к закону о контроле над алкоголем заварили в парламенте настоящую кашу. Фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) методически выполняет поучения более опытных членов и старается записаться на обсуждение вопросов, чтобы во время дискуссий не собирались только представители оппозиции или партнеры по коалиции.
Ramūnas Karbauskis ir Aurelijus Veryga
© DELFI / Šarūnas Mažeika

23 мая когда начали обсуждение поправок к закону о контроле над алкоголем председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига записались на дискуссию, несмотря на то, что физически не присутствовали в зале. Выяснилось, что из зарегистрировала член фракции ЛСКЗ Агне Ширинскене.

Первым это заметил председатель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис.

"Я дума, что только что, 12 минут назад в зале заседаний было совершено преступление или система вышла из строя. Людей в этом фланге не было, я говорю о Карбаускисе и Вериге, а депутат, от их имени, с помощью их карт зарегистрировал их. Мы сейчас обсуждаем поправки к закону о контроле над алкоголем. Предлагаю, сделать перерыв, чтобы выяснить это. Если такое делается, подобное могут делать и во время голосования, пользуясь чужими картами", - сказал Жемайтайтис.

Похожее замечание в фейсбуке сделал и консерватор Мантас Адоменас. Он заметил, что в соответствии с Уставом, регистрироваться на дискуссии надо от своего имени, лично, поскольку для этого пользуются картой голосования.

"Напомню, что за использование карты голосования другим лицом in absentia из парламента был изгнан Линас Каралюс", - подчеркнул Адоменас.

На это отреагировал Карбаускис: "Уважаемые коллеги, не смешите друг друга, господин Жемайтайтис, не смешите собравшихся депутатов. Регистрировались не на заседание, не на голосование, а на дискуссию".

Он предложил обратиться в комиссию по этике и процедурам. В комиссию обратился спикер Викторас Пранцкетис.

"Хочу напомнить, что депутат Каралюс в парламенте прошлого созыва разрешил другому депутату пользоваться своей картой, за что был лишен мандата", - подчеркнул консерватор Андрюс Кубилюс.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Карбаускене, Веригу и Ширинскене подозревают в совершении незаконных действий (2)

Ramūnas Karbauskis ir Aurelijus Veryga
Поправки к закону о контроле над алкоголем заварили в парламенте настоящую кашу. Фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) методически выполняет поучения более опытных членов и старается записаться на обсуждение вопросов, чтобы во время дискуссий не собирались только представители оппозиции или партнеры по коалиции.

Литва по программе ЕС переселила девять беженцев из Эритреи (5)

Eritrėja
На этой неделе в рамках программы Евросоюза в Литву были переселены девять беженцев из Эритреи, сообщил в четверг Департамент миграции.

Представитель разведки о шпионах в Литве: действуют без зазрения совести (48)

Aurelija Katkuvienė
Работающие в Литве агенты разведки зарубежных стран - в основном России и Беларуси - актуальность наших дней, сказала разведчик, глава отдела ДГБ по стратегической коммуникации Аурелия Каткувене.

Работники АЭС в спектакле: Висагинас — город на трех могильниках? (60)

Работники АЭС в спектакле: Висагинас — город на трех могильниках?
"Что будет с нашим городом? Рим — это город на семи холмах, а Висагинас — на трех могильниках?", - задаются вопросом учаcтники спектакля "Зеленая лужайка", премьера которого на трех языках — литовском, русском и английском — состоялась в Вильнюсе. "Я думаю, что этот спектакль о коммуникации - не только между Литвой и Висагинасом, но и в целом между периферией и столицей", - сказал в интервью DELFI режиссер спектакля Йонас Тертялис.

Погода: после прохладной пятницы ожидается потепление (1)

Погода: после прохладной пятницы ожидается потепление
В последние рабочие дни будет прохладно, особенно это касается пятницы. Все чаще будет накрапывать дождь, ожидается неприятный ветер. Но не стоит печалиться, поскольку выходные обещают отличную погоду – будет солнечно и тепло.
Facebook друзья
Rambler's Top100