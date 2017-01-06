Канцлер правительства Литвы о зарплате: в студенческие годы я получала больше

"Не прошло и месяца, как журналисты задали мне самый насущный вопрос в государстве, я сразу думала, что без него не обойдется – какая у меня зарплата? Это не секрет: моя зарплата как канцлера правительства "на руки" составляет 2 062,94 евро в месяц. Примерный график работы в первые недели: с 7 до 23 ч.

Для сравнения, как только я получила степень бакалавра в США, в 2000 г. моя зарплата была больше чем в два раза выше. Даже моя стипендия на проживание в Принстонском университете была немного больше нынешней зарплаты.

До того как я вернулась в Литву, чтобы работать в государственном секторе, мои доходы были несравнимо больше. Кстати, если это кому-то интересно, согласившись работать в команде Саулюса Сквернялиса, я отказалась от другого предложения. Там я зарабатывала бы намного больше, чем сейчас", – комментировала канцлер.

Она признала, что решение работать канцлером обусловила не зарплата, а желание и возможности осуществить реальные перемены, в которых нуждается Литва.

По словам Даргужайте, зарплата советников премьер-министра составляет около 1800 евро. Но даже при такой зарплате сложно привлечь на госслужбу тех, кто учился за границей, людей, которые нужны для осуществления перемен.

"Очевидно, что политика зарплат в госсекторе порочная. Часто для привлечения компетентных людей не хватает выплаты даже максимально допустимых надбавок. Между тем госсектор у нас раздут, в нем работает слишком много людей, предлагают слишком низкие зарплаты, чтобы можно было привлечь опытных специалистов и профессионалов, остается лишь несколько "идейных государственных мужей".

Зато миллионы тратят на покупку услуг консультантов, вместо того, чтобы проблемы решали хорошо оплачиваемые компетентные специалисты.

Это должно меняться. Если мы хотим, чтобы государство хорошо функционировало, у нас должна быть возможность привлечения в госсектор хороших людей. Этот системная проблема, которую системно попытаемся решить. Когда появится больше компетентных людей, работающих на благо страны, может тогда мнение общества изменится, не будут думать, что госслужащий - это тот, кто у кормушки", – сказала канцлер.

Журналист Андрюс Тапинас в Facebook раскритиковал высказывание Даргужайте о том, что до возвращения в Литву у нее была более высокая зарплата и как сложно привлечь на госслужбу специалистов, которые учились за рубежом.

"Во-первых, ну, не является сумма в 2060 евро на руки такая маленькая для главы канцелярии. Во-вторых, сколько можно требовать, чтобы Литва становилась на колени перед величеством твоей жертвы? И твоим принстонским образованием?, – возмущался Тапинас. – В-третьих, судя по тому, что канцлер пишет в Facebooke, в первые две недели проделана великая работа – сделано селфи с сенаторами США и поучаствовали на вечеринке в Лондоне. В-четвертых, цифры получают смысл только тогда, когда их сравнивают. Такая зарплата в Вильнюсе, по Numbeo, равняется 4500 фунтов в Лондоне. Если не ошибаюсь, служащий британского правительства такого уровня получает на руки 5000 – 6000 фунтов. И в-пятых, немного социальной эмпатии еще никому не помешало. Даже канцлерам правительства".

На сайте правительства сказано, что зарплата канцлера на бумаге - 2782 евро, его заместителя – 2574 евро, советников премьера – 2271 евро, а самого премьера – 4175 евро.

Кстати, например, зарплата главы Государственной налоговой инспекции составляет 2624 евро, директора "Содры" – 2687 евро, директора Литовских аэропортов – 4999 евро, а гендиректора Литовской железной дороги – 6401 евро.

По данным "Содры", зарплаты больше 2000 евро "на бумаге" в Литве получают чуть больше 35 000 человек, зато 255 000 человек получают меньше минимума (380 евро).