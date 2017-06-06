Калькулятор DELFI: сколько отпуска у вас останется после 1 июля

6 июня в Литве был принят новый Трудовой кодекс (ТК), по которому отпуск в Литве будут считать не в календарных, а в рабочих днях. Отпуск будет составлять 20 или 24 рабочих дня, в зависимости от того, 5 или 6-дневная рабочая неделя у конкретного работника.

Кроме того, накопленный отпуск пересчитают по новым правилам. В ТК указано, что за каждые 7 календарных дней будет полагаться 5 или 6 рабочих дней отпуска.

DELFI создал специальный калькулятор, который поможет вам пересчитать, сколько дней отпуска у вас будет после 1 июля.

Весь накопленный за 3 или больше лет отпуск надо использовать до июля 2020 года.

С 1 июля 2017 года одна часть отпуска не может быть меньше 10 рабочих дней.