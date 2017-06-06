Калькулятор DELFI: сколько отпуска у вас останется после 1 июля

ru.DELFI.lt
вторник, 6 июня 2017 г. 17:00
6 июня в Литве был принят новый Трудовой кодекс (ТК), по которому отпуск в Литве будут считать не в календарных, а в рабочих днях. Отпуск будет составлять 20 или 24 рабочих дня, в зависимости от того, 5 или 6-дневная рабочая неделя у конкретного работника.
© DELFI / Domantas Pipas

Кроме того, накопленный отпуск пересчитают по новым правилам. В ТК указано, что за каждые 7 календарных дней будет полагаться 5 или 6 рабочих дней отпуска.

DELFI создал специальный калькулятор, который поможет вам пересчитать, сколько дней отпуска у вас будет после 1 июля.

Весь накопленный за 3 или больше лет отпуск надо использовать до июля 2020 года.

С 1 июля 2017 года одна часть отпуска не может быть меньше 10 рабочих дней.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Эксперты считают, что Трудовой кодекс не решит проблему гибкости рынка труда (5)

Эксперты считают, что Трудовой кодекс не решит проблему гибкости рынка труда
Не стоит ожидать перемен на рынке труда после состоявшегося во вторник принятия нового Трудового кодекса (ТК), который вступит в силу с июля, считают экономисты.

Калькулятор DELFI: сколько отпуска у вас останется после 1 июля

Калькулятор DELFI: сколько отпуска у вас останется после 1 июля
6 июня в Литве был принят новый Трудовой кодекс (ТК), по которому отпуск в Литве будут считать не в календарных, а в рабочих днях. Отпуск будет составлять 20 или 24 рабочих дня, в зависимости от того, 5 или 6-дневная рабочая неделя у конкретного работника.

На отпуск не откладывают 45% жителей Литвы (4)

На отпуск не откладывают 45% жителей Литвы
Жители Литвы активно планируют деньги на отпуск, но лишь меньше половины респондентов регулярно откладывают деньги на отпуск, таковы данные опроса, проведенного компанией Aviva Lietuva.

Старая традиция: овощи из Шилуте в Ниду будут переправлять через залив

Kuršių marios, Nida, / Neringa FM nuotr.
Фермеры и предприниматели курорта с опаской оценили идею мэров Шилуте и Ниды переправлять овощи и зелень через залив. Однако они надеются, что этим летом в Ниде появится хотя бы рынок, на котором будут продавать овощи шилутских фермеров, пишет LRT.

Сообщивший о бомбе в аэропорту мужчина закрыт в арестантскую (9)

Pranešta, kad užminuotas Kauno oro uostas
6 июня, после обеда каунасская полиция сообщила о том, что в Каунасе, на шоссе Раудондварё, задержан мужчина (1989 г.р.), который в первой половине того же дня сообщил о бомбе в Каунасском аэропорту.
Facebook друзья
Rambler's Top100