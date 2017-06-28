Калиниградцы отдыхают в Европе: Польша, Литва и Германия

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ru.DELFI.lt
среда, 28 июня 2017 г. 17:28
Где калининградцы предпочитают провести свой отпуск летом-2017? А в Европу куда модно ездить? kaliningrad-city24.ru постарался найти ответы с помощью калининградских туроператоров.
Kaliningrad
© Shutterstock nuotr.

Калининградцы, имеющие шенгенские визы, могут посетить около трех десятков государств-членов Европейского Союза, чем и пользуются. Однако и на европейском направлении есть свои лидеры.

В основном жители региона предпочитают не очень дальние страны: Польшу, Литву, Германию, Чехию. Растет интерес к Италии, Нидерландам, Дании и Бельгии.

«Польша, Литва и Германия продолжают оставаться самыми популярными странами для калининградцев в Евросоюзе. Вплотную к ним пробивается Чехия, которая имеет все шансы выдавить из тройки лидеров Германию и занять ее место. Калининградцы раньше нарасхват брали небольшие туры в Берлин, в том числе и шопинг-туры, сейчас Германия сдает позиции. Скорее всего, это объясняется большим количеством мигрантов в стране, а также угрозами террористических актов», - считает Денис Кораблев.

Туроператоры в связи с падающим спросом на поездки в Германию делают скидки, тем самым привлекая калининградцев в эту страну. В данный момент трехдневные туры в Берлин обойдутся в 100 евро на человека при двухместном размещении и 150 евро при одноместном.

В стоимость входит автобус из Калининграда и обратно, размещение в отеле, завтраки, сопровождение гида по всей программе, обзорная экскурсия по немецкой столице. Добавим, что туркомпании предлагают примерно по таким же ценам и краткосрочные поездки в Польшу.

Для тех, кто желает наскоро отдохнуть за границей, имеется однодневная поездка в Литву. Там туристам предлагают посетить Нерингу и Ниду, где можно побывать в дельфинарии и на Горе Ведьм. Стоимость такого мини-тура 27 евро для взрослого и 23 евро для детей.

Еще одним из новых направлений являются автобусные туры в Хорватию и в Грецию из Калининграда. Рассчитаны они в среднем на 11 дней и стоят от 275 евро. В эту стоимость входят проезд в автобусе из Калининграда и обратно, размещение в гостиницах эконом-класса, завтраки и сопровождение гида. За дополнительную плату в 60 евро можно приобрести пакет экскурсий.

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