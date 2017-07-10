Какую погоду прогнозируют Семь спящих отроков

По народным приметам, июль – один из самых дождливых месяцев лета, и это на самом деле так, сказала LRT синоптик Изольда Марцинонене.

По ее словам, это подтверждают и данные наблюдений за последние 23 года – 16 лет подряд в течение недели после Семи спящих отроков шли дожди.

– 10 июля – День семи спящих отроков. В старину верили, что если в этот день беспрерывно идет дождь, то дождь будет идти еще 7 дней, а может и 7 недель. Если в этот день нет дождя, тоже нехорошо, это предвестие засухи, которая приведет к плохому урожаю. Вы верите в эти предсказания?

– Уже в древности заметили, что июль – один из самых дождливых летних месяцев. И это так. Я посмотрела данные за последние 23 года, они показали, что вторая неделя месяца всегда бывает дождливой.

Скажем, дождливым 10 июля было 17 лет назад, без дождя – 6 лет. Значит две трети этого периода шли дожди. Из 17 лет 16 подряд дождливой была вся неделя.

Кроме того, наверное большинство помнит, что июль 2016 г. был очень дождливым – дождь шел 7 недель, почти до 20 августа.

– Сегодня в столице, кажется, солнечно и дождя, вероятно, не будет. Значит ли это, что завтра, послезавтра не будет дождя?

– Приметы не так работают. Архивные данные показали, что вообще дождя не было только 6 раз. К примеру, лето 1993 г. было очень дождливым, но тогда 10 июля нигде в Литве не было дождя.

– А каков прогноз на ближайшие 7 дней?

– Вторая неделя будет немного прохладнее и дождливее нормы. Сегодня исключение, поэтому стоило порадоваться солнцу. На востоке было тепло – 21–25℃, на юге – до 26℃ и без дождя. К вечеру, к сожалению, в юго-западных районах уже появятся дождевые облака и ночью там пойдет дождь.

Похоже, вторник будет очень дождливым, как и четверг. Днем дождь местами будет сильным. Во вторник будет достаточно тепло – во всей Литве выше 20℃, у моря 19℃. А в юго-восточных и восточных районах 25℃ или же даже 27℃.

Но днем ожидается гроза и шквальный ветер 15–18 м/с.

В среду ночью сильного дождя уже не будет, днем кратковременные дожди. В четверг снова ожидается сильный дождь, будет прохладнее.

В среду и в четверг ночью будет пасмурно. в среду ночь будет теплой – 13–18℃, в четверг – 11–16℃. В среду днем будет 18–23℃, а в четверг всего 14–19℃. Потом дожди должны прекратиться.

По ночам дождей не будет, разве что пройдут местами, особенно в первой половине ночи. Днем кратковременные дожди, появится солнце.