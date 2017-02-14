Какое количество жителей Литвы ездит за покупками Польшу

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ru.DELFI.lt
вторник, 14 февраля 2017 г. 08:08
Автомобили с литовскими номерами у торговых центров на востоке Польши - не исключение, а повседневность.
© E. Labanausko nuotr.

Жители Литвы, которые экономят на покупках, не избегают торговых центров, предлагающих польские цены. Опрос проведенный по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai, показал, какая часть жителей Литвы ездит за покупками в Польшу.

Хотя бы один раз в Польшу за покупками ездили больше четверти жителей Литвы (26,8%).

11,4% ездили за покупками несколько раз, 1-2 раза в Польше бывали 7% респондентов.

Регулярно за покупками в соседнюю страну ездят 8,7% жителей. Однако еще больше десятой части (13,1%) никогда не ездили в Польшу за покупками, но планируют это сделать.

Не планируют ехать в Польшу и никогда за продуктами туда не ездили почти 60% (58,1%) респондентов.

Во время опроса компании Spinter tyrimai у жителей также спрашивали, какую сумму в среднем они тратят, закупаясь в Польше.

24,6% респондентов сказали, что тратя примерно 101-150 евро.

Каждый пятый (22,1%) тратит 71-100 или больше 150 евро. До 30 евро на покупки в Польше тратят всего 5,3%, а десятая часть - 31-50 евро.

Почти все, кто ездит в Польшу, везут оттуда продукты. Целых 95,6% респондентов сказали, что ездят за продуктами питания.

Больше половины (65,4%) покупают и предметы домашнего обихода.

Бытовую химию покупают 62,3% респондентов.

Около половины (47,4%) везут из Польши одежду и обувь, еще до 15% – товары для детей и игрушки.

Старший экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис сказал, что результаты опроса его не удивляют.

"Эту статистику нельзя назвать неожиданной, только я может не придавал бы большого значения цифрам, которые показывают, что человек ездил один раз, поскольку, к примеру, пока в Вильнюсе не было Ikea, многие ездили в Варшаву за мебелью: не потому, что там дешевле, а потому, что в Литве не было такой альтернативы", - сказал собеседник.

По его словам, сейчас люди чаще ездят за продуктами, и это показывает печальное положение Литвы.

"Явная причина этого – малая покупательная способность большей части жителей Литвы: доходы настолько малы, что люди жертвуют временем отдыха, выходными и едут в другую страну за покупками, покупают товары первой необходимости", - сказал Мачюлис.

По его словам, если бы в Литве так много людей не получали бы минимальную зарплату, то не было бы причины ездит в Польшу.

Экономист Swedbank считает, что привлекательность Польши исчезнет сама по себе, когда у жителей Литвы увеличатся доходы.

Мачюлис напомнил, что в Польше на некоторые продукты действует льготный НДС и сама страна намного больше, что также влияет на более низкие цены.

Директор Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас на вопрос, что Литва может сделать, чтобы жители перестали ездить за покупками в Польшу, упомянул один выход.

"Главное, что можно сделать - сделать Литву более привлекательной в плане покупок. Не вижу никакого морального зла в том, что литовцы ездят за покупками в Польшу. В этом ведь и суть ЕС, что передвижение свободное, и покупаешь там, где это делать выгодно", - сказал собеседник.

Он сказал, что единственное, что может изменить Литву в этом плане – НДС: "По нынешним правилам НДС на все товары мог бы быть 15%, и Литва могла бы принять такое решение".

Снижение НДС способствовало бы снижению цен не только на продукты, но и на другие товары, ведь жители Литвы сейчас везут из Польши не только продукты, но и бытовую технику.

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