Какое количество жителей Литвы ездит за покупками Польшу

Автомобили с литовскими номерами у торговых центров на востоке Польши - не исключение, а повседневность.

Жители Литвы, которые экономят на покупках, не избегают торговых центров, предлагающих польские цены. Опрос проведенный по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai, показал, какая часть жителей Литвы ездит за покупками в Польшу.

Хотя бы один раз в Польшу за покупками ездили больше четверти жителей Литвы (26,8%).

11,4% ездили за покупками несколько раз, 1-2 раза в Польше бывали 7% респондентов.

Регулярно за покупками в соседнюю страну ездят 8,7% жителей. Однако еще больше десятой части (13,1%) никогда не ездили в Польшу за покупками, но планируют это сделать.

Не планируют ехать в Польшу и никогда за продуктами туда не ездили почти 60% (58,1%) респондентов.

Во время опроса компании Spinter tyrimai у жителей также спрашивали, какую сумму в среднем они тратят, закупаясь в Польше.

24,6% респондентов сказали, что тратя примерно 101-150 евро.

Каждый пятый (22,1%) тратит 71-100 или больше 150 евро. До 30 евро на покупки в Польше тратят всего 5,3%, а десятая часть - 31-50 евро.

Почти все, кто ездит в Польшу, везут оттуда продукты. Целых 95,6% респондентов сказали, что ездят за продуктами питания.

Больше половины (65,4%) покупают и предметы домашнего обихода.

Бытовую химию покупают 62,3% респондентов.

Около половины (47,4%) везут из Польши одежду и обувь, еще до 15% – товары для детей и игрушки.

Старший экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис сказал, что результаты опроса его не удивляют.

"Эту статистику нельзя назвать неожиданной, только я может не придавал бы большого значения цифрам, которые показывают, что человек ездил один раз, поскольку, к примеру, пока в Вильнюсе не было Ikea, многие ездили в Варшаву за мебелью: не потому, что там дешевле, а потому, что в Литве не было такой альтернативы", - сказал собеседник.

По его словам, сейчас люди чаще ездят за продуктами, и это показывает печальное положение Литвы.

"Явная причина этого – малая покупательная способность большей части жителей Литвы: доходы настолько малы, что люди жертвуют временем отдыха, выходными и едут в другую страну за покупками, покупают товары первой необходимости", - сказал Мачюлис.

По его словам, если бы в Литве так много людей не получали бы минимальную зарплату, то не было бы причины ездит в Польшу.

Экономист Swedbank считает, что привлекательность Польши исчезнет сама по себе, когда у жителей Литвы увеличатся доходы.

Мачюлис напомнил, что в Польше на некоторые продукты действует льготный НДС и сама страна намного больше, что также влияет на более низкие цены.

Директор Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас на вопрос, что Литва может сделать, чтобы жители перестали ездить за покупками в Польшу, упомянул один выход.

"Главное, что можно сделать - сделать Литву более привлекательной в плане покупок. Не вижу никакого морального зла в том, что литовцы ездят за покупками в Польшу. В этом ведь и суть ЕС, что передвижение свободное, и покупаешь там, где это делать выгодно", - сказал собеседник.

Он сказал, что единственное, что может изменить Литву в этом плане – НДС: "По нынешним правилам НДС на все товары мог бы быть 15%, и Литва могла бы принять такое решение".

Снижение НДС способствовало бы снижению цен не только на продукты, но и на другие товары, ведь жители Литвы сейчас везут из Польши не только продукты, но и бытовую технику.