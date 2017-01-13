Каким будет памятник Йонасу Басанавичюсу в Литве?

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ru.DELFI.lt
пятница, 13 января 2017 г. 13:46
На участие в конкурсе, посвященном созданию памятника Йонасу Басанавичюсу, решились 16 скульпторов и архитекторов – 16 работ на сегодняшний день уже рассматривает комиссия экспертов.
Dr. J. Basanavičiaus skulptūros idėjos
© DELFI fotomontažas

Все желающие взглянуть на представленные работы могут прийти в здание Ратуши (Камерный зал, 2 эт.) с 13 по 16 января.

Это самый открытый конкурс государственных закупок, условия которого были подготовлены с учетом мнения общества, при сотрудничестве с сообществом Союза архитекторов и художников. Всем желающим предлагают взглянуть на выставленные на конкурс работы, которые сейчас рассматривает комиссия экспертов.

Работы можно было представить до 10 января. Памятник должен появиться у национальной филармонии. Победителей конкурса планируют выявить до 16 февраля 2017 года. Три призера получат денежные премии: за первое место – 500- евро, за второе – 4000; за третье – 3000 евро. Две поощрительные премии в размере 2500 евро достанутся тем, кто займет 4 и 5 места. До весны должны найти, кто воплотит идею.

Скульптуру и площадь, на которой она должна появиться, планируют открыть до 23 октября 2018 г.

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