Каким будет памятник Йонасу Басанавичюсу в Литве?

На участие в конкурсе, посвященном созданию памятника Йонасу Басанавичюсу, решились 16 скульпторов и архитекторов – 16 работ на сегодняшний день уже рассматривает комиссия экспертов.

Все желающие взглянуть на представленные работы могут прийти в здание Ратуши (Камерный зал, 2 эт.) с 13 по 16 января.

Это самый открытый конкурс государственных закупок, условия которого были подготовлены с учетом мнения общества, при сотрудничестве с сообществом Союза архитекторов и художников. Всем желающим предлагают взглянуть на выставленные на конкурс работы, которые сейчас рассматривает комиссия экспертов.

Работы можно было представить до 10 января. Памятник должен появиться у национальной филармонии. Победителей конкурса планируют выявить до 16 февраля 2017 года. Три призера получат денежные премии: за первое место – 500- евро, за второе – 4000; за третье – 3000 евро. Две поощрительные премии в размере 2500 евро достанутся тем, кто займет 4 и 5 места. До весны должны найти, кто воплотит идею.

Скульптуру и площадь, на которой она должна появиться, планируют открыть до 23 октября 2018 г.