Какие зарплаты платят самые привлекательные работодатели в Литве

Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве платят зарплаты выше средних. Самые большие зарплаты в апреле были в компании Telia Lietuva, самые маленькие - в Lidl Lietuva.

В среднем 2981,17 евро "на бумаге" в апреле своим 2242 работникам платила компания Telia Lietuva, которая в мае была признана самым привлекательным из 20 работодателей в Литве - ТОП-20 был составлен cvmarket.lt.

Средняя зарплата в Lidl Lietuva, которая находится на 4 месте в этом списке, по данным "Содры" в апреле составляла 826,12 евро (в компании 1497 работников).

По новейшим данным Департамента статистики Литвы, в первом квартале 2017 года средняя зарплата "на бумаге" в Литве составляла 817,6 евро.

Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве в апреле платили зарплату выше средней. Меньше 1000 евро "на бумаге" платили Lidl Lietuva, группа Aprangа и ЗАО Felit (IKEA Lietuva).

Больше всего работников из этих 20 компаний было в государственной компании "Литовская железная дорога" – 9457, меньше всего в группе Vičiūnai – 106. cvmarket.lt сообщал, что самых привлекательных работодателей в Литве выбирали в марте-мае 2017 года, в опросе участвовали 2158 респондентов.

Интересовались не только, какие компании считают самыми привлекательными, но и какие считают самыми непривлекательными. "Никакой список работодателей респондентам не давался. При подсчете результатов отнимали отрицательные баллы, а также голоса за себя и повторные голоса с того же IP-адреса", – сказано в сообщении для СМИ.