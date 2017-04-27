Какая пенсия ждет тех, у кого нет необходимых 30 лет стажа?

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ru.DELFI.lt
четверг, 27 апреля 2017 г. 16:52
158,8 евро. Такая средняя пенсия по старости назначается людям, у которых нет необходимого трудового стажа, который сейчас составляет 30 лет, пишет alytusplius.lt.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Пенсия у таких людей небольшая: как ее основная, так и дополнительная часть; эти люди не получают и надбавку за стаж. Между тем, средняя пенсия людей со стажем 30 и более лет составляет – 287,3 евро.

Статистика не радует: ежегодно четвертая часть людей, выходящих на пенсию, не успела накопить 30-летний стаж, а всего сейчас таких пенсионеров больше 51 000 человек. Их средний стаж – 22,5 года.

Когда человек работает нелегально или на "полставки", без учета всего рабочего времени, при получении части зарплаты в "конверте"... Накопленный стаж можно проверить на сайте "Содры" – https://gyventojai.sodra.lt.

Что общего между зарплатой и стажем?

Стаж напрямую связан с минимальной зарплатой. Если работник ежемесячно получает минимальную зарплату, с которой платят все налоги, его стаж будет полным - т.е. 12 месяцев надо получать минимальную зарплату. Если человек работает на полставки, то его стаж за год будет 6 месяцев. Значит, чтобы, работая на полставки, получить 30-летний стаж, надо работать 60 лет!

Что делать?

Требовать, чтобы работодатель официально платить хотя бы минимальную зарплату и платил с нее все налоги.

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