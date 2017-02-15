Как выжить на 200 евро в месяц: надо отказаться от некоторых вещей

Власти Литвы установили корзину минимальных потребностей, в которых человек нуждается ежемесячно. Размер такой корзины – 238 евро в месяц. Ученые считают, что этих денег хватит не только на еду, но и на другие нужды, к примеру, на развлечение и культуру, а если денег не хватает даже на оплату жилья, то надо менять жилье на жилье меньших размеров.

Преподаватель Вильнюсского университета Екатерина Навицке, которая и составила этот список, отвечающий минимальному уровню удовлетворения потребностей. Она рассказала, как живут люди, выживающие на такие деньги.

По словам ученого, многие люди возмущаются установленной суммой, но она отмечает, что речь идет об удовлетворении минимальных потребностей.

"Отзывы есть разные, люди субъективно оценивают со своей позиции. Я посмотрела, как составлены такие списки в других странах. Скажем, в Финляндии эта сумма составляет 560 евро, но у нас разные цены, уровень жизни и зарплаты", - сказала Навицке.

По словам собеседницы, многие люди оценивают эту сумму со своей точки зрения, а не с точки зрения бедствующего человека: "Людям с большими доходами кажется, что эта сумма неадекватна. Но в 2015 году провели опрос бедствующих людей. Люди указали сумму, на которую возможно выжить - 219 евро, она близка нашей сумме. Это удовлетворение самых минимальных потребностей.

Конечно, если человек живет на другие деньги, ему кажется, что на такую сумму он не проживет. Но если люди говорят, что только их коммунальные услуги стоят столько, стоит поинтересоваться, какого размера у них жилье, точно ли оно отвечает минимальным потребностям. Может, если жизнь станет хуже, жилье можно поменять на меньших размеров.

Из этой суммы на питание выделяют 91 евро в месяц. Остальное идет на удовлетворение других нужд. По словам Навицке, сюда входят продукты почти всех групп.

"Это пакет продуктов для удовлетворения минимальных нужд. Эта часть была установлена по минимальной потребности в продуктах с учетом средних цен. В него входят продукты 12 категорий, по сути это все виды зерновых, крупы, картошка, овощи, фрукты, мясо, яйца и т.д.

Вторая часть - непищевые продукты. Эту часть составить очень сложно. Мы опирались на исследование бюджета домашних хозяйств, которое проводит Департамент статистики. Оно отражает потребительские привычки. Эта часть расходов составляет около 60% – вот и получается общая сумма 238 евро", - сказала Навицке.

Она перечислила, что входит во вторую часть потребностей: одежда, расходы на жилье, услуги здравоохранения, услуги образования, досуг, культура и т.д.

"Этот минимум - абсолютная зона нищеты. Люди, живущие на эти деньги, находятся на грани нищеты. Эти потребности отражают минимальные потребности таких людей. Видно, если речь идет о какой-то культурной деятельности, то они посещают бесплатные мероприятия или такие, которые не требуют много денег. Эти расходы составляют мизерную часть", - сказала специалист.

Кроме того, по ее словам, стоит представить, что такие люди живут в небольшом жилье: "В Литве видно ситуация такова, что большинство таких людей проживает в собственном жилье и получает разные компенсации, например, за отопление или за дрова. Или отапливаются дровами, углем, что стоит дешевле. Нужно понимать, что эта сумма - на одного человека".

По словам Навицке, в деревне на такие деньги прожить легче, чем в городе.

"Мы получили разные отзывы, особенно возмущены горожане, и это понятно. В городе коммунальные услуги и содержание жилья дороже, чем в деревне. Но при подсчете сознательно не дифференцировали расходы на город и деревню, целью было сохранение одного уровня.

Цель этой суммы - связать с ней различные компенсации, надбавки и выплаты, скажем, детские деньги. Если мы дифференцируем, то получится, что скажем дети в деревне получат меньшую сумму. Эти деньги надо понимать, как среднюю для деревни и города. Некоторые сельские жители сказали, что они живут и на меньшие деньги. Сумму будут пересматривать - раз в год или чаще", - сказала Навицке.