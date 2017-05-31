Как вербуют людей действующие в Литве шпионы

Как и почему в Литве шпионы вербуют людей? Подробно об этом рассказала глава отдела стратегической коммуникации Департамента госбезопасности Литвы Аурелия Каткувене.

"Об этом снимают фильмы, пишут книги, все кажется очень интересно, весело, с приключениями, красивые мужчины, красивые женщины, но на деле все иначе, это видят те, кто с этим сталкивается. Это – много боли, разочарования, предательства", - сказала она на фестивале инноваций Login.

В отчете ДГБ Литвы уже несколько лет подряд сообщается об опасности, которую представляют российские службы ФСБ, ГРУ и СВР, а также белорусский КГБ.

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"Приезжающие в нашу страну люди чаще всего хорошо подготовлены, владеют литовским языком, они готовы работать против Литвы", - сказала Каткувене.

Шпионы в Литве нередко действуют под дипломатическим прикрытием, и даже, если сами дипломаты не являются разведчиками, собранная ими информация попадает в разведку. Но шпионы в Литве могут действовать и без дипломатического прикрытия, это могут быть журналисты, предприниматели, представители общественных организаций, студенты, ученые и др.

"Самое главное, что нужно знать - это методы, характерные для российских спецслужб - фиктивные личности, хорошее прикрытие. Одна из них – история Симаса, когда вербовал португалец - операция была хорошо подготовлена, даже близких связей с Россией не было. А после длительного расследования выяснилось, что это совсем и не португалец, а Сергей Яковлев", - сказала она.

Другой случай, о котором писали СМИ – история Анны Чапман. Гражданка России уехала в Великобританию, там вышла замуж, потом отправилась в США.

"Это пример создания прикрытия, которое дорого стоит и отнимает немало времени, найти концы бывает непросто, но бывает и так. Вероятно, что в первые годы она никакие задания не выполняла, создавала социальную сеть, закрепилась и только после этого занялась сбором информации", - сказала Каткувене.

По ее словам, цель у шпионов всегда одна – сбор информации. Как о руководителях страны, настроениях в политических партиях и общественных организациях, так и в сфере бизнеса, стратегических компаниях, научных учреждениях и др.

Правда, первоначальные мишени - это те, кто имеет доступ к гостайнам, поэтому стараются выходить на этих людей и их ближайшее окружение.

Обычно процесс вербовки занимает от 6 месяцев до нескольких лет, если надо – и дольше. Когда выбирают мишень, с ним завязывают контакт, собирают информацию, потом вербуют.

"Все время собирают информацию, способов для этого есть немало, основные – три. Это международные термины: OSINT (англ. open source intelligence) – поиск, выбор и сбор разведывательной информации, полученной из общедоступных источников, HUMINT – разведка, осуществляемая людьми, SIGINT – радиотехническая разведка", - перечислила Каткувене.

Она советует бережно относится к личной информации, ответственно публиковать ее в интернете и по иным каналам.

Важно помнить, что разведчики инициируют "случайный" контакт с мишенью, поэтому стоит критически оценивать новые контакты, если вы работаете с секретной информацией.

"В период вовлечения создается крепкая эмоциональная связь, т.е. общие интересы, хобби, теплые взаимоотношения, большая дружба, быть может люди делятся проблемами, обсуждают семейную жизнь, во время этого периода придерживаются принципа "ноги в двери", когда проникают в личное пространство, но если чувствуют перегиб, сразу же отступают. это продолжительный период. Когда человек достаточно проговаривается, происходит вербовка", - сказала Каткувене.

Она заметила, что в это время разведчику уже известны слабые места жертвы и ее потребности. Ей дают все необходимые инструменты, например, для мести и т.п.

"Важно помнить и то, что даже самая лучшая аппаратура бессильна против человека, поскольку люди при помощи минимальных усилий защиты может одолеть аппаратуру, она им ему не страшна", - сказала специалист.

Но если человек, располагающий важной информацией, едет за границу, лучше везти эту информацию с собой на бумаге, а не в различной технике.

Важно помнить, что современные смартфоны - это больше, чем телефоны, это компьютеры, поэтому информацию на них надо беречь.

Еще один совет – вести себя в других странах разумно, стараться не попасть в "медовую ловушку", когда внимание как мужчине, так и женщине может оказываться не из-за их личных качеств, а из-за поста, который они занимают и ради доступа к информации.

"Если внезапно со стороны противоположного пола вам оказывается фантастическое внимание, не сомневайтесь, что это может быть не из-за вас лично, а по иной причине", - обратила внимание Каткувене.

Она напомнила, что важно использовать сложные пароли: одна из новейших рекомендаций - не частая смена паролей, а использование одного длинного и сложного. Конечно же, его нельзя использовать всюду.