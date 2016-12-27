Как в 2017 году изменится ваша зарплата

С 1 января 2017 г. до 310 евро увеличится необлагаемый налогами минимум, это значит, что большая часть зарплаты останется в карманах жителей Литвы.

Правда, на увеличение доходов могут рассчитывать те, кто зарабатывает до 1000 евро "на бумаге" или воспитывает детей.

Однако есть и другая новость, о которой не сообщалось - те, кто получает больше минимума, будут платить больше налогов, чем по-прежнему порядку.

В середине декабря парламент принял поправку к закону о подоходном налоге, в соответствии с которой меняется не только размер необлагаемого налогами минимума (ННМ), но и формула его применения.

Ранее ННМ составлял 200 евро, а коэффициент – 0,34. После нового года ННМ будет 310 евро, а коэффициент - 0,5.

ННМ в 2017 г. будут считать по следующей формуле: 310 – 0,5 x (доходы жителя – минимальная зарплата, действовавшая на 1 января текущего года, один размер).

Значит, ННМ для получающих минимум будет 310 евро (310 – 0,5 x (380 – 380), а зарплата "на руки" увеличится на 18 евро, до 335 евро.

Средняя зарплата "на бумаге", которая в третьем квартале 2016 года, по данным Департамента статистики была 783,3 евро, "на руки" будет примерно на 9 евро выше, 612 евро - ННМ 108,35 евро (310 – 0,5 x (783,3 – 380).

Те, кто получает 1000 евро "на бумаге" получат нулевой ННМ (310 – 0,5 x (1000 – 380).

Если бы депутаты не изменили коэффициент, то люди, получающие больше 380 евро "на руки", получили бы большую зарплату.

В таком случае люди, получающие среднюю зарплату, получили бы на 64,53 евро больше (310 – 0,34 x (783,3 – 380) = 172,88).

А также до 1291,77 евро увеличилась бы планка, с которой ННМ не имел бы никакого воздействия (310 – 0,34 x (1291,77 – 380) = 0).

Жители, воспитывающие детей до 18 лет, могут воспользоваться и дополнительным ННМ, который в 2017 году увеличится с 120 до 200 евро.

Этот ННМ применяется независимо от доходов. Согласно подсчетам, семья, воспитывающая одного ребенка, в результате в месяц будет получать на 12 евро больше, если детей двое – на 24 евро больше.

Также важно знать, что ННМ применяется в отношении обоих родителей. Значит, доходы каждого из них в месяц увеличатся на 6 евро (за 1 ребенка) или 12 евро (за 2 детей). Если ребенка воспитывает один родитель, то он может использовать весь ННМ.