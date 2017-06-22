Как Паланга выглядела 100 лет назад

Интерактивный тур "Бульвар Тышкевичей" представляет наследие эпохи Тышкевичей. Маршрут из 20 объектов проходит по исторической части города, его дополняют видеоматериал, звуковое сопровождение и графический материал.
Можно прислать карту и пройтись по указанному маршруту, посетив не только многим известную гору Бируте, Музей янтаря, усадьбу Тышкевичей, но и другие легендарные места.
Больше 100 лет назад в Курхаузе семья Тышкевичей начала историю курорта. Примерно в 1877 г. по инициативе графа Иосифа стали строить первый дом отдыха в Паланге – Курхауз, который стал символом и центром зарождающегося курорта. Графы Тышкевичи начали формирование своеобразного стиля отдыха и времяпрепровождения – проводили музыкальные концерты литовских исполнителей, танцевальные и благотворительные вечера, спектакли, привлекавшие элиту.
В Курхаузе действовал большой ресторан, кафе, был концертный зал, зал для развлечений, читальня, 23 комнаты. Помещения освещались электричеством, был телефон, каждый день играли джаз, действовала высококлассная кухня. В 2002 г. Легендарное здание сгорело, но сейчас уже завершена его реконструкция. В Курхаузе проходят разные концерты и мероприятия для местных жителей и гостей курорта.
Романтические близнецы курорта – виллы "Ромео" и Джульетта". Их балконы и террасы в сезон превращались в самые "жаркие" точки. Там отдыхающие проводили больше времени, чем в купальнях, ресторанах и на прогулках. Это было место игривого флирта и общения, где проходила беззаботная курортная жизнь.
Тем, кто жаждет более острых ощущений, стоит посетить виллу Anapilis. Жители Паланги преклонного возраста рассказывают, что по этой вилле бродит душа графской дочери, которая когда-то была заперта в башенке виллы. Другие утверждали, что встречали дух владелицы виллы графини Софии, которая бродит по башне и слушает ветряной орган. Anapilis – одно из самых уникальных зданий на всем литовском взморье. В конце XIX в. вилла принадлежала графине Софии и ее называли именем хозяйки.
После Первой мировой войны вилла была продана. Ее приобрел Литовский банк, акционерами которого были братья Йонас и Юозас Вайлокайтисы (последний был священником). Там отдыхал и веселился президент A.Стульгинскис и художник K.Петраускас. Уже тогда эта вилла была окутана особой богемной аурой, которую пытались возродить после объявления о независимости Литвы – там действовал клуб акустической музыки.
О тех временах рассказывают, что место, которое выбирали для отдыха, обуславливало практически все – и настроение и стиль отдыха. Пользуясь услугами гида в смартфоне, вы посетите разные виллы того периода - Jūros akis, где жила любовница графа Феликса, Mahorta, которая отличается интересной архитектурой, Baltoji, принадлежавшую музе Майрониса графине Марии и др.
Граф Иосиф большую часть средств в 1880–1890 г. инвестировал в палангский порт, пристань для судов. Построив его, он приобрел пароход Phoenix, который дважды в неделю выходил из Паланги в Лиепаю и назад, он перевозил отдыхающих, товары и кирпичи. Товары к порту и назад Тышкевичи перевозили на конке. К сожалению, пароход курсировал всего несколько лет – вскоре выяснилось, что пристань заносит песком, а во время шторма там невозможно пришвартоваться.
СПА для элиты
Больше ста лет назад посещение курорта считали возможностью подправить здоровье и восстановить силы. Граф Феликс оборудовал ванны с подогретой морской водой, минеральные ванны и травяные ванны с различными процедурами. Теплые купальни работали круглый год metus. Часто аристократы или больные люди все время проводили в купальнях, а в море даже не окунались.
Оазис любви
Лозунг семьи Тышкевичей гласил – "Выбери, кого любишь!". Не известно, связано ли это с тем, что Паланга стала городом любви, но это чувство не покидает и сейчас, особенно на аллее Мяйлес (Любви). Во времена Тышкевчей в этом месте проходила безымянная тропа, у которой стояли виллы Огинского, Тышкевича, Сковронского, позже аллея получила свое имя. Но никто не сомневается, что эта тропа хранит немало любовных тайн.
Время Дикого Запада
Нынешняя ул. Витауто тогда своей атмосферой не уступала американскому "Дикому Западу". Говорят, что там можно было встретить и настоящих ковбоев. Одно из интереснейших мест - здание аптеки, где с 1882 г. работал аптекарь, который изготавливал не только лекарства, но и особый набор из 27 лекарственных трав – "Три девятки". Его пили по 1 чайной ложке 3 раза в день почти от всех болезней – расстройства пищеварения, головной боли, простуды, переутомления.