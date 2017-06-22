Как Паланга выглядела 100 лет назад

Люди, которым нравится самостоятельно знакомиться с достопримечательностями разных городов, в Паланге точно не разочаруются – на курорте можно пуститься в интерактивный тур по городу под названием "Бульвар Тышкевичей". Вашим гидом станет смартфон с интернетом.

Интерактивный тур "Бульвар Тышкевичей" представляет наследие эпохи Тышкевичей. Маршрут из 20 объектов проходит по исторической части города, его дополняют видеоматериал, звуковое сопровождение и графический материал.

Можно прислать карту и пройтись по указанному маршруту, посетив не только многим известную гору Бируте, Музей янтаря, усадьбу Тышкевичей, но и другие легендарные места.

Больше 100 лет назад в Курхаузе семья Тышкевичей начала историю курорта. Примерно в 1877 г. по инициативе графа Иосифа стали строить первый дом отдыха в Паланге – Курхауз, который стал символом и центром зарождающегося курорта. Графы Тышкевичи начали формирование своеобразного стиля отдыха и времяпрепровождения – проводили музыкальные концерты литовских исполнителей, танцевальные и благотворительные вечера, спектакли, привлекавшие элиту.

В Курхаузе действовал большой ресторан, кафе, был концертный зал, зал для развлечений, читальня, 23 комнаты. Помещения освещались электричеством, был телефон, каждый день играли джаз, действовала высококлассная кухня. В 2002 г. Легендарное здание сгорело, но сейчас уже завершена его реконструкция. В Курхаузе проходят разные концерты и мероприятия для местных жителей и гостей курорта.

© Organizacijos nuotr.

Романтические близнецы курорта – виллы "Ромео" и Джульетта". Их балконы и террасы в сезон превращались в самые "жаркие" точки. Там отдыхающие проводили больше времени, чем в купальнях, ресторанах и на прогулках. Это было место игривого флирта и общения, где проходила беззаботная курортная жизнь.

© Organizacijos nuotr.

Тем, кто жаждет более острых ощущений, стоит посетить виллу Anapilis. Жители Паланги преклонного возраста рассказывают, что по этой вилле бродит душа графской дочери, которая когда-то была заперта в башенке виллы. Другие утверждали, что встречали дух владелицы виллы графини Софии, которая бродит по башне и слушает ветряной орган. Anapilis – одно из самых уникальных зданий на всем литовском взморье. В конце XIX в. вилла принадлежала графине Софии и ее называли именем хозяйки.

После Первой мировой войны вилла была продана. Ее приобрел Литовский банк, акционерами которого были братья Йонас и Юозас Вайлокайтисы (последний был священником). Там отдыхал и веселился президент A.Стульгинскис и художник K.Петраускас. Уже тогда эта вилла была окутана особой богемной аурой, которую пытались возродить после объявления о независимости Литвы – там действовал клуб акустической музыки.

© Organizacijos nuotr.

О тех временах рассказывают, что место, которое выбирали для отдыха, обуславливало практически все – и настроение и стиль отдыха. Пользуясь услугами гида в смартфоне, вы посетите разные виллы того периода - Jūros akis, где жила любовница графа Феликса, Mahorta, которая отличается интересной архитектурой, Baltoji, принадлежавшую музе Майрониса графине Марии и др.

Граф Иосиф большую часть средств в 1880–1890 г. инвестировал в палангский порт, пристань для судов. Построив его, он приобрел пароход Phoenix, который дважды в неделю выходил из Паланги в Лиепаю и назад, он перевозил отдыхающих, товары и кирпичи. Товары к порту и назад Тышкевичи перевозили на конке. К сожалению, пароход курсировал всего несколько лет – вскоре выяснилось, что пристань заносит песком, а во время шторма там невозможно пришвартоваться.

СПА для элиты

Больше ста лет назад посещение курорта считали возможностью подправить здоровье и восстановить силы. Граф Феликс оборудовал ванны с подогретой морской водой, минеральные ванны и травяные ванны с различными процедурами. Теплые купальни работали круглый год metus. Часто аристократы или больные люди все время проводили в купальнях, а в море даже не окунались.

© Organizacijos nuotr.

Оазис любви

Лозунг семьи Тышкевичей гласил – "Выбери, кого любишь!". Не известно, связано ли это с тем, что Паланга стала городом любви, но это чувство не покидает и сейчас, особенно на аллее Мяйлес (Любви). Во времена Тышкевчей в этом месте проходила безымянная тропа, у которой стояли виллы Огинского, Тышкевича, Сковронского, позже аллея получила свое имя. Но никто не сомневается, что эта тропа хранит немало любовных тайн.

© Organizacijos nuotr.

Время Дикого Запада

Нынешняя ул. Витауто тогда своей атмосферой не уступала американскому "Дикому Западу". Говорят, что там можно было встретить и настоящих ковбоев. Одно из интереснейших мест - здание аптеки, где с 1882 г. работал аптекарь, который изготавливал не только лекарства, но и особый набор из 27 лекарственных трав – "Три девятки". Его пили по 1 чайной ложке 3 раза в день почти от всех болезней – расстройства пищеварения, головной боли, простуды, переутомления.