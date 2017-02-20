Как это было. Фейковые истории об "изнасилованных" детях коснулись и Литвы

История эта очень похожа на те, что произошли в Берлине и Славянске, где якобы также пострадали дети. Во всех случаях истории оказались выдуманными.

Эти истории были вымышленными, однако имели место и провокации , как например, в Латвии в прошлом году, когда в баре была спровоцирована драка с американскими военными, которую зафиксировал якобы случайно находившийся там журналист.

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В случае с несуществующей йонавской девушкой - целью были союзники Литвы, защищающие восточные границы НАТО.

Спикера просили найти виновных и защитить будущее семей и детей. Письмо якобы написала волонтер детского дома Дайна Адамкуте.

Канцелярия спикера переслала письмо генеральному прокурору. Расследование начала каунасская полиция.

"Допросили возможных пострадавших, проверили другую информацию. Сегодня мы можем утверждать, что информация была ложной. Поэтому будет начато другое расследование и заведено уголовное дело по факту сообщения о мнимом преступлении", – сказал главный прокурор Каунасского округа Дарюс Валкавичюс.

Глава Каунасской полиции сказал, что клеветника ищут.

"Мы считаем, что была и дата выбрана неслучайно и сама форма - как для дискредитации Литвы, так и союзников. Это была кибератака", – сказал Дарюс Жукаускас, глава Каунасского ГКП.

Директор Йонавского детского дома сказала, что никакая Дайна Адамкуте у них не работает. "Это на сто процентов ложь. Такой человек, эта госпожа Адамкуте у нас никогда не работала. Клевета, страшная клевета. Факты не подтвердились, девочки сказали – мы даже не думали, что нас будут допрашивать из-за этого", – сказал директор Эмилия Маркуцявичене.

Уже выяснили, с сервера какой страны поступила информация. Это не страна Евросоюза, но какая, пока не сообщают.

Глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне сказал, что цель такой дезинформации - поссорить людей, страны, внести хаос в инициативы по безопасности наших людей и страны.

"Это акт информационной агрессии. Для информационной, кибернетической агрессии нет границ. Это совершенно новое явление, с которым сегодня сталкивается не только Литва, но и ЕС, США. Мы должны больше доверять друг другу, поскольку цель дезинформации - завоевание сердец и умов", – сказал председатель ПКНБО Витаутас Бакас.

Специалист по коммуникации Каролис Зикарас сказал, что главное - своевременно обуздать такие атаки, поскольку их цель - захват эмоций.

"На определенную группу людей (в данном случае - немецкие военные) хотят наклеить своеобразную эмоциональную этикетку. В Данном случае это было бы "насильники детей". В обществе каждой страны дети - очень чувствительный вопрос", – сказал Зикарас.

Подобный пример был в Берлине, где троих иммигрантов обвиняли в изнасиловании 13-летней Лизы. Сначала эта информация появилась в небольшом немецком издании, а затем ее распространили российские СМИ. Берлинская полиция опровергла эту информацию, а на журналиста "Первого канала" пригрозили подать в суд за клевету.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично обвинил Германию в том, что она скрыла факт похищения и изнасилования русской девочки. Но самым неожиданным был протест 700 местных русских у здания администрации Ангелы Меркель.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал, что ложное сообщение направленное против немецких военных в Литве могло быть российской атакой.

Кароблис сказал, что люди, преследующие те же цели, на этой неделе могли писать письма депутатам с призывом голосовать против ратификации литовско-американского соглашения о статусе американских военных.

В сентябре в западном военном округе и на полигоне у границы Беларуси и Литвы пройдут массовые военные учения "Запад", во время которых, по словам Бакаса, будут моделироваться сценарии захвата стран Балтии.

Бакас сказал, что, судя по информационным атакам, учения уже начались.

"Подобные учения всегда сопровождаются кибератаками, различными разведывательными операциями. Включая – информационные атаки. Это неотделимые вещи", – сказал он.

Зикарас напомнил, что в 2013 г. командующий генштаба РФ войск сказал: "В современном военном конфликте есть много фаз, и военный конфликт начинается не с традиционных военных ситуаций. В первую очередь используются политические и экономические средства. Ситуация накаляется и в конце используется военная сила. Информационные атаки происходят до политических, экономических и других мер. Они продолжаются и во время военной кампании".

Итак, исходя из этой концепции генерала Валерия Герасимова, видно, как российская армия понимает военные конфликты. А выдуманные истории, в центре которых обиженные дети, только подтверждают его слова.