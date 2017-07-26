Кафе пригласило на "пивную фиесту Адольфа" и вскоре пожалело об этом

Кафе Paršelio rojus, которое находится в Швянтои, сегодня утром вызвало массовое возмущение, разместив на своей странице в фейсбуке плакат с приглашением на "пивную фиесту Адольфа". На плакате изображен персонаж, похожий на Адольфа Гитлера с бокалом в руках. После звонка журналистов владелец кафе убрал рекламу со странице в социальной сети.

Первым на рекламу отреагировал журналист Андрюс Тапинас, который поделился ею в фейсбуке. Под плакатом появились десятки возмущенных комментариев.

"Веселый народ эти литовские предприниматели. С фантазией. Без зачатков разума, но с фантазией. Пивная фиеста Адольфа с "глубокими традициями" и "безудержным весельем" в Швянтои. Ну, мощно. Наверное, самое мощное, что я видел в последнее время. Paršelio Rojus, у вас с головой все в порядке?" – вопрошает Тапинас.

Пообещал исправиться

DELFI связался с владельцем Paršelio rojus Гинтаутасом Рекашюсом. Сначала предприниматель уверял, что в рекламе нет никакой агрессии, он не хотел никого оскорбить.

"Могу сказать, никакой агрессии нет, это пацифистское мероприятие. Неужели у нас одно имя или силуэт вызывают столько противоречивых мыслей. Это уже отдельная тема", – сказал он.

На вопрос, не считает ли он, что эта реклама оскорбительна для многих людей, а особенно для евреев Литвы, Рекашюс сказал, что этот плакат не имеет ничего общего с Холокостом.

"Мы эту тему не затрагиваем, все же лето, мы так глубоко не копаем. Это шарж, мы не оспариваем эти вещи и не касаемся их. Я считаю, что то, что произошло (Холокост - прим. автора) - это плохо, но это с ним не имеет ничего общего. Это пародия, она не имеет ничего общего с той болью", - сказал предприниматель.

После замечания, что кажется странным использование образ Гитлера в подобной рекламе, особенно, когда известно, что он практически не употреблял алкоголь, Рекашюс сказал, что его первые собрания все же проходили в пивных.

"Первые собрания проходили в пивных Мюнхена, там велись беседы. Пил ли он... я был в Мюнхене в той пивной, где даже есть памятная табличка, сообщающая, что там проходило учредительное заседание нацистов. Был у него какой-то контакт", – сказал Рекашюс.

В конце он признал, что эта реклама может оскорбить людей, но порадовался сознательности жителей Литвы.

"На самом деле, это болезненный вопрос. У нас не было какой-то цели, в любом случае жаль, а может и хорошо, может не жаль, люди становятся сознательнее, они замечают не только свое мытарство, но и замечают происходящее вокруг, не остаются равнодушными", – сказал предприниматель.

На вопрос, способствуют ли подобные рекламы воспитанию чуткости, он сказал, что скорее нет и обещал убрать рекламу.

"Надо делать выводы. Я понял, так нельзя, изменим силуэт. Мы клуб хорошего настроения, а не разжигания ксенофобии. Вскоре мы изменил образ. Я прозрел. Не должно быть противоречивых мыслей", – сказал Рекашюс.

Правда, это не первый раз, когда Paršelio rojus использует образ Гитлера, в 2015 г. СМИ писали, что человек, переодевшийся в Гитлера, веселил посетителей этого кафе.

Сложно понять

Общественный деятель и практикующий иудей Даниэль Лупшич сказал DELFI, что не может понять, почему для рекламы выбрали образ Гитлера.

"Я думаю, что эти люди глупые и бессердечные. Из всех героев и антигероев мира они выбирают именно Адольфа Гитлера. Хотелось бы понять, почему", – сказал Лупшич.

По словам собеседника, он сам любитель черного юмора и иногда жестко шутит, но в этой пародии не видит ничего смешного.

"Я никого ни в чем не виню, но хочу понять, как Адольф Гитлер связан с организуемым праздником. И что тут смешного. После какого слова надо смеяться? После того, что было уничтожено 300 000 граждан Литвы? Или что они там празднуют?

Они празднуют убийство более 20 млн. людей, не обязательно евреев, тех же немцев, погибших во время войн? Мне хотелось бы узнать, что они празднуют", – задал вопрос Лупшич.