К батальону НАТО в Литве присоединяться военные Люксембурга

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BNS
понедельник, 17 июля 2017 г. 11:13
В понедельник в Литву прибывают люксембургские военные, которые присоединятся к дислоцированной в Литве боевой группе Батальона передового базирования НАТО.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В Литву прибывает около двадцати люксембургских военных, которые помогут обеспечить логистическую поддержку международной единицы, сообщило министерство обороны Литвы.

Военные из Люксембурга доставят в Клайпедский порт и логистическую технику: транспортные грузовики различных модификаций - всего около 10 единиц.

Сейчас в дислоцированной в Литве боевой группе Батальона передового базирования НАТО служат военные Германии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии. Боевую группу в Литве возглавляют немецкие военные, они же составляют и основной контингент группы.

В 2017–2018 годах в этой группе будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и Хорватии.

BNS
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