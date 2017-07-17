К батальону НАТО в Литве присоединяться военные Люксембурга

В понедельник в Литву прибывают люксембургские военные, которые присоединятся к дислоцированной в Литве боевой группе Батальона передового базирования НАТО.

В Литву прибывает около двадцати люксембургских военных, которые помогут обеспечить логистическую поддержку международной единицы, сообщило министерство обороны Литвы.

Военные из Люксембурга доставят в Клайпедский порт и логистическую технику: транспортные грузовики различных модификаций - всего около 10 единиц.

Сейчас в дислоцированной в Литве боевой группе Батальона передового базирования НАТО служат военные Германии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии. Боевую группу в Литве возглавляют немецкие военные, они же составляют и основной контингент группы.

В 2017–2018 годах в этой группе будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и Хорватии.