К батальону НАТО в Литве могут присоединиться 250 чешских военных

В следующем году к дислоцированному в Литве батальону НАТО может присоединиться 250 чешских военных.

Министерство обороны информировало BNS, что чехи должны прибыть весной, однако это еще должен утвердить чешский парламент.

"Планируется, что с весны 2018 года в дислоцированный в Литве батальон передовых сил НАТО будет прислана механизированная рота чешских военных численностью 250 человек", - говорится в представленном Министерством обороны ответе.

На этой неделе размещение чешских военных в странах Балтии утвердило правительство Чехии.

Командование размещенных в Литве в этом году батальоном НАТО осуществляет Германия. В нем также будут служить военные Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии, Франции и Хорватии.

Похожие военные единицы были также дислоцированы в Польше, Латвии и Эстонии с целью сдерживания России.