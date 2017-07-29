Известное с давних пор развлечение в Друскининкай не всем по карману

ru.DELFI.lt
суббота, 29 июля 2017 г. 13:18
Известное с середины XX в. и сохранившееся до наших дней развлечение в Друскининкай – поездка на судне Druskininkai в Лишкяву.
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

Может, и вы в своем семейном альбоме найдете черно-белые фотографии своих дедушек и бабушек или родителей, позирующих на фоне этого судна, ходившего тогда под флагом ЛССР с большой звездой.

Звезду давно закрасили красной краской, на судне развевается триколор, а Druskininkai по-прежнему рассекает воды Немана.

Директор компании Druskininkų gelmė, которой принадлежит судно, Викторас Матулявичюс сказал, что это не единственное судно такого типа. Их использовали как паромы в Каунасе.

"В Друскининкай судно пришло в 1961 г, получило название Vilnius. Все они были названы как столицы: "Вильнюс", "Рига", "Ташкент". В 1992 г. мы приватизировали его, а до этого, в 1991 г. оно получило название Druskininkai.

Самое смешное, что за металлическую пристань пришлось заплатить больше, чем за само судно", – рассказал директор.

Каждых шесть лет инспекторы в доке осматривают судно. Его латают, если обнаруживают истончение металла.

"Сколько будем за ним присматривать, столько оно и будет работать", – ответил Викторас на вопрос, какой срок эксплуатации такого судна.

Больше обычного пассажиров собирается на судне, когда в Лишкявском храме проходят концерты Международного музыкального фестиваля "Лето в Друскининкай с М.-К.Чурлёнисом".

За полчаса до отбытия на судне можно найти не только капитана Видмантаса Браслаускаса, механика и гида, но и самого директора Druskininkų gelmė.

Билеты недешевые – по 12 евро, но большая часть выручки идет на топливо, да и каждый год судно надо заново перекрашивать, следить за его техническим состоянием.

9 км до Лишкявы судно преодолевает примерно за 1 час, столько же занимает и обратный путь. Если кто-то не успеет на обратный рейс, до Друскининкай 9 км придется идти пешком.

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