Известен виновник утечки канализационных отходов в Нерис

Государственная инспекция по планированию территорий и строительству (ГИПТС) завершила расследование, связанное с утечкой канализационных отходов в Вильнюсе, на ул.

Упес, 21, которая произошла в конце минувшего года. Специальная комиссия установила, что инцидент произошел из-за обвала опорной стенки в результате нарушений, допущенных подрядчиком, который осуществлял строительные работы, и ошибок проектировщиков.

"В ходе расследования выяснилось, что перед началом строительных работ должным образом не оценили положение инженерных сетей на участке, строитель не согласовал свои действия с владельцем сети. Кроме того, строительные работы были начаты самовольно без необходимого разрешения, не был назначен и технический контролер", - сказала ВРИО главы ГИПТС Эгле Куклерене.

На этой неделе ГИПТС начнет процедуру привлечения виновных к административной ответственности. Кроме того, в связи с действиями всех физических и юридических лиц ГИПТС обратится в ПУ Центр сертифицикации строительной продукции.

Констатировали, что авария произошла из-за действий или бездеятельности ЗАО Vilniaus rentinys, субподрядчика ЗАО ARCHINOVA, которое подготовил технический проект, ЗАО Ribinis pjūvis, которое подготовило конструкционную часть проекта на правах субподрядчика, ЗАО Statybos projektų ekspertizės centras, которое провело частичную экспертизу и группы физических лиц.