Избивший ребенка бывший полицейский ушел от ответственности

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 марта 2017 г. 14:31
Бывший полицейский Лаздияй избивший живущего по соседству мальчика, избежал уголовной ответственности, поскольку с обидчиком мировое соглашение заключила мать пострадавшего.
Antrankiai
© Shutterstock nuotr.

Прокуроры и суд одобрили такое соглашение, однако депутат Довиле Шакалене намерена инициировать возобновление расследования. Политик считает, что расследование проведено непрофессионально, должным образом не учли интересы пострадавшего ребенка.

В конце января DELFI сообщал о том, что в арестантскую был закрыт бывший полицейский, а сейчас пенсионер системы МВД Видас Сорака. Его подозревали в насилии в отношении живущего по соседству 10-летнего мальчика.

27 января 2017 года нетрезвый Сорака пришел в квартиру, где живет пострадавший, стал винить мальчика в том, что тот испортил его мобильный телефон. Бывший сотрудник полиции схватил мальчика и толкнул его в стену.

Сорака - живет в том же доме, что и пострадавший мальчик. Матери ребенка во время инцидента дома не было. Когда женщина вернулась домой и узнала о случившемся, она сразу же обратилась в полицию.

Прокурор Ромуте Швайкаускайте сказала, что интересы ребенка представляла его мать. По ее словам, во время опроса мальчика присутствовал следователь, психолог и мать ребенка. Шакалене была поражена этим фактом, поскольку ребенка должен был опрашивать психолог, а не следователь в присутствии психолога.

Сорака признался, что ударил малолетнего соседа. Расследование было прекращено, поскольку Сорака и мать мальчика заключили мировое соглашение.

"Не может мать пострадавшего ребенка мириться с насильником. Это несоблюдение интересов ребенка и нарушение его прав. В данном случае не действует объяснение, что мать - законный представитель ребенка, поскольку такое поведение (заключение мировой) показывает, что мать интересы ребенка не защищает", - уверена Шакалене.

Специалисты по защите прав ребенка в расследовании не участвовали. Их к этому делу не привлекали. Шакалене считает это нарушением, поскольку пострадал мальчик из семьи из группы социального риска, в таких случаях специалисты сами должны были найти возможность следить за ходом расследования и оказывать семье как юридическую, так и психологическую помощь.

Решение о прекращении расследования можно было обжаловать до 15 февраля 2017 года. Однако Шакалене намерена обжаловать действия прокурора в суде.

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