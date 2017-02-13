Избившие до смерти мальчика мать и ее сожитель находились в состоянии наркотического опьянения

13 февраля в Каунасе состоялась пресс-конференция, во время которой начальник ГКП Каунасского округа Дарюс Жукаускас и главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс представили обществу детали по делу об убийства 4-летнего мальчика в Кедайняй и по делу об изнасиловании несовершеннолетних в детском доме.

Журналистам сообщили, что Гедиминаса Контяниса разыскивали за границей за грабеж. Однако в международный розыск не подавали. До сих пор литовская полиция не знала о том, что его искали за рубежом.

Также было начато отдельное расследование по факту его насилия над сожительницей.

Кроме того, журналистам сообщили, что в день совершения убийства ребенка и Контянис и его сожительница находились в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердили результаты анализа мочи подозреваемых. По предварительным данным, они употребляли метамфетамин.

4-летний скончался от травмы головы.

DELFI напоминает, что 24 января поздно вечером было получено сообщение о том, что в Кедайняй в многоквартирном доме был избит 4-летний ребенок. Мальчик получил очень тяжелые травмы и не выжил.

В убийстве ребенка подозревают его мать Монику К. и ее сожителя Контяниса. Оба они находятся под арестом. Контянис признался – именно его удар кулаком в лицо ребенка мог оказаться решающим. Это еще должны подтвердить эксперты.