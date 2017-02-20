Из-за возможных нарушений российскому каналу ТВ Центр в Литве грозят санкции

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ELTA
понедельник, 20 февраля 2017 г. 16:52
Комиссия Литовского радио и телевидения (КЛРТ) на этой неделе обсудит санкции в отношении зарегистрированного в России канала ТВ Центр, в информационной передаче которого тенденциозно освещались события января 1991 года в Литве.
© RIA/Scanpix

Представитель КЛРТ Бируте Кершене сказала, что 22 февраля комиссия должна определиться с тем, какие действия будут предприняты, не исключают и временное ограничение ретрансляций ТВЦ в Литве. Кершене отметила, что раньше в программах этого вещателя нарушений не было.

Возможное нарушение было зафиксировано 27 января 2017 года в информационной передаче "В центре событий с Анной Прохоровой" - показывали репортаж о решении Литовского апелляционного суда в деле бывшего "омоновца" Владимира Разводова. В репортаже сообщили, что отделение Литвы от СССР было незаконным и антиконституционным, деятелей Саюдиса назвали "радикалами" и "сепаратистами", также сказали, что в начале 1991 г. "литовские националисты начали блокировать работу советских ведомств". Бывший сотрудник Вильнюсского ОМОНа, с которым говорили авторы передачи, Виктор Рощин уверял, что в январе 1991 года телебашню и другие здания в Вильнюсе штурмовали только потому, что хотели пресечь распространение Саюдисом "лжи и пропаганды".

"Комиссия считает, что это может быть разжиганием розни и ненависти (...), мы дополнительно попросили независимых экспертов оценить эту передачу", - сказала Кершене.

Из-за подобных нарушений КЛРТ ранее ограничивала вещание других российских каналов - "НТВ Мир Lithuania", "ПБК Lithuania", "РТР Планета".

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Комиссия Литовского радио и телевидения (КЛРТ) на этой неделе обсудит санкции в отношении зарегистрированного в России канала ТВ Центр, в информационной передаче которого тенденциозно освещались события января 1991 года в Литве.

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