Из-за возможных ливней закрывают гору Гедиминаса

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 10:15
Синоптики прогнозируют сильные ливневые дожди в Вильнюсе, поэтому Минкульт решил закрыть гору Гедиминаса до 17 июля из-за опасности повторных оползней.
© DELFI / Orestas Gurevičius

После того как Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГС) подтвердила, что 13 июля прогнозируют сильные ливневые дожди в Вильнюсе, в ночь со среды на четверг были предприняты превентивные меры. Специалисты вместе с военными штаба батальона им. великого князя литовского Гедиминаса выложили водонепроницаемым покрытием дворы Верхнего замка и территорию между стенами замка и оборонительной стеной. Таким же покрытием закрыли места, где проводят археологические раскопки на площадке горы.

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Водонепроницаемое покрытие не даст дождевой воде проникнуть в грунт, будет направлять ее в систему городской дождевой канализации. ЛГС прогнозирует, что в четверг интенсивность осадков в Вильнюсе составит 23 мм в час. По словам специалистов, во время такого ливня оползни на горе в ее теперешнем состоянии неизбежны. Постоянно ведется наблюдение, у горы постоянно дежурят специалисты.

Минкульт заметил, что на северо-западном склоне начаты работы, которые завершат во второй половине 2018 года. Проект работ на юго-восточном склоне еще готовят. Его должны представить в сентябре.

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