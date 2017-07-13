Из-за возможных ливней закрывают гору Гедиминаса

Синоптики прогнозируют сильные ливневые дожди в Вильнюсе, поэтому Минкульт решил закрыть гору Гедиминаса до 17 июля из-за опасности повторных оползней.

После того как Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГС) подтвердила, что 13 июля прогнозируют сильные ливневые дожди в Вильнюсе, в ночь со среды на четверг были предприняты превентивные меры. Специалисты вместе с военными штаба батальона им. великого князя литовского Гедиминаса выложили водонепроницаемым покрытием дворы Верхнего замка и территорию между стенами замка и оборонительной стеной. Таким же покрытием закрыли места, где проводят археологические раскопки на площадке горы.

Водонепроницаемое покрытие не даст дождевой воде проникнуть в грунт, будет направлять ее в систему городской дождевой канализации. ЛГС прогнозирует, что в четверг интенсивность осадков в Вильнюсе составит 23 мм в час. По словам специалистов, во время такого ливня оползни на горе в ее теперешнем состоянии неизбежны. Постоянно ведется наблюдение, у горы постоянно дежурят специалисты.

Минкульт заметил, что на северо-западном склоне начаты работы, которые завершат во второй половине 2018 года. Проект работ на юго-восточном склоне еще готовят. Его должны представить в сентябре.