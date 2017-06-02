Из-за учений на дорогах Литвы будет больше военной техники

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ru.DELFI.lt
пятница, 2 июня 2017 г. 15:30
Департамент пожарной безопасности и спасения информирует жителей, что со 2 по 6 июня из-за учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники.
Karinė technika Visagine
© KAM

"Минобороны Литвы информирует, что 2-6 июня из-за проходящих в Литве международных учений "Железный волк 2017" по маршруту Клайпеда-Каунас-Вевис-Майшягала-Пабраде будет активно курсировать военная техника. Приносим извинения за возможные неудобства", - указано в сообщениях для жителей.

МО сообщает, что учения "Железный волк" - это часть международных учений Saber Strike ("Удар меча").

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