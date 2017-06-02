МО сообщает, что учения "Железный волк" - это часть международных учений Saber Strike ("Удар меча").

"Минобороны Литвы информирует, что 2-6 июня из-за проходящих в Литве международных учений "Железный волк 2017" по маршруту Клайпеда-Каунас-Вевис-Майшягала-Пабраде будет активно курсировать военная техника. Приносим извинения за возможные неудобства", - указано в сообщениях для жителей.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует жителей, что со 2 по 6 июня из-за учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники.

Из-за учений на дорогах Литвы будет больше военной техники

Политика подозревают в покупке краденой техники Члена Лаздийского отделения Литовского союза крестьян и зеленых и бывшего кандидата этой партии в Лаздийский горсовет Алму Руткаускене подозревают в покупке краденой сельскохозяйственной техники.

Из-за учений на дорогах Литвы будет больше военной техники Департамент пожарной безопасности и спасения информирует жителей, что со 2 по 6 июня из-за учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники.

В Смоленске открыт визовый центр Литвы В российском Смоленске в четверг был открыт новый литовский визовый центр, в котором принимаются документы на выдачу Шенгенских виз.

Малдейкене считает налоговую реформу ударом по среднему классу План правительства по совершенствованию налогов нельзя назвать реформой, а больше всего в результате его принятия пострадает средний класс, считает депутат парламента Аушра Малдейкене.