Из-за учений на дорогах Литвы будет больше военной техники

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует жителей, что со 2 по 6 июня из-за учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники.
"Минобороны Литвы информирует, что 2-6 июня из-за проходящих в Литве международных учений "Железный волк 2017" по маршруту Клайпеда-Каунас-Вевис-Майшягала-Пабраде будет активно курсировать военная техника. Приносим извинения за возможные неудобства", - указано в сообщениях для жителей.
МО сообщает, что учения "Железный волк" - это часть международных учений Saber Strike ("Удар меча").