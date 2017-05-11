Из-за снега тысячи жителей остались без электричества

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ru.DELFI.lt
четверг, 11 мая 2017 г. 09:32
По данным на 8 ч. 11 мая около 9000 клиентов Energijos skirstymo operatorius (ESO) в Вильнюсском и Каунасском регионах остались без электроэнергии.
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Компания ESO прилагает максимум усилий для устранения неполадок.

"Тяжелый и мокрый снег нарушил работу сети. Во многих местах причиной аварий стали поваленные деревья. Мы организуем дополнительные бригады, чтобы быстрее ликвидировать последствия аварий. Мы стараемся как можно скорее возобновить поставки, но просим понимания со стороны клиентов, поскольку из-за снега некоторые дороги стали труднопроходимыми", – сказал представитель ESO Эрвинас Парейгис.

В Каунасском регионе без света было 5500 потребителей - больше всего в Варене и в Варенском районе (3600), в Лаздияй (1000). В Вильнюсском регионе больше всего клиентов без электроэнергии - в Шальчининкском районе (около 3000).

Компания напоминает, что о неполадках можно сообщить по номеру 1802 (+370 611 21802) или по единому номеру помощи 112.

Компания напоминает, что если вы заметили оборванные провода, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Нельзя приближаться и к поваленным на провода деревьям или столбам.

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