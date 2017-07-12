Из-за сильного ливня в Вильнюсе не смогли приземлиться 6 самолетов

В ночь со вторника на среду из-за сильного ливня в Вильнюсском аэропорту не смогли совершить посадку 6 самолетов. Позднее, в среду ночью, четыре самолета вернулись в столицу, но были отменены два утренних рейса в Варшаву и Ригу, поскольку самолеты этих рейсов решили не возвращаться в столицу.

Поздней ночью с DELFI связался читатель и сообщил, что пассажиры, находящиеся в Варшаве, обеспокоены – летевший в Вильнюс самолет был направлен обратно в Варшавский аэропорт.

"Мы летели из Варшавы, нам сказали, что садимся, но потом самолет стало бросать из стороны в сторону, и пилот сказал, что мы летим обратно. Сейчас мы в Варшавском аэропорту – нас никто не встречает. Luthansa дважды заходила на посадку в Вильнюсе, но, мы так поняли, не получилось, поэтому сейчас они садятся в Риге. Другие самолеты направили в Каунас. Почему нас отправили в Варшаву – не знаю", – сказал DELFI читатель Лауринас.

Ливень не дал совершить посадку нескольким самолетам. В полночь не смог совершить посадку самолет AirBaltic, летевший из Риги. Один из пассажиров рассказал DELFI, что капитан лайнера несколько раз пытался посадить самолет, ему не удалось, тогда было решено вернуться в Ригу.

"До Вильнюса никаких проблем не было, но во время посадки самолет внезапно набрал высоту и стал подниматься вверх. Нам пояснили, что из-за метеорологической ситуации система посадки в Вильнюсском аэропорту не действует, а облака такие низкие, что рисковать опасно", – сказал DELFI летевший на самолете Дарюс.

DELFI связался с представителями Вильнюсского аэропорта. Индре Балтрушайтене заверила, что это нормальная практика, когда из-за плохих метеоусловий самолеты направляют в другие аэропорты.

"На данный момент шесть самолетов были направлены в другие аэропорты. Самолет из Франкфурта был направлен в Ригу, из Варшавы - в Варшаву, из Риги - в Ригу, из Хургады – в Каунас, из Рейкьявика и Барселоны – тоже в Каунас. Всех людей просим не паниковать, следить за информацией", – сказала DELFI Балтрушайтене.

В среду утром полеты из Вильнюсского аэропорта были возобновлены - в 5.50 ч. вылетел самолет в Анталью, в 6.19 ч. - в Кутаиси. Правда, больше всего проблем вызывают полеты в направлении Риги - из-за бури и ливня во вторник самолет из Риги не прилетел в Вильнюс, поэтому сегодня утром не вылетел в установленное время (5.50 ч.). По той же причине в 6.35 ч. не вылетел самолет в Варшаву.

По данным DELFI, пассажиры рижского и варшавского рейсов все еще находятся в аэропортах Риги и Варшавы. О дополнительных билетах для них должны позаботиться авиакомпании Air Baltic и LOT.

Из Риги пассажиры должны были вылететь в 7.35 ч. Этот самолет будет первым, который после ночной отмены посадок совершит посадку в Вильнюсе. Находящиеся в Варшаве пассажиры сказали, что их ждет полет через Мюнхен и прилетят они в Вильнюс в 12.15 ч.



