Из-за птичьего гриппа просят разрешение на съем аистиных гнезд

Опасность птичьего гриппа приводит к крайностям. В Агентство по охране природы уже обратились жители с просьбой выдать разрешение на съем находящихся рядом с домами гнезд белых аистов. Люди боятся, что аисты могут принести птичий грипп и заразить домашних птиц, пишет Klaipėda.

Представитель агентства Дарюс Микелайтис подтвердил, что такие просьбы поступили, но людям еще не ответили на запросы.

"Сейчас заявления рассматривают. Однако без разрешения природоохранников самовольно разбирать гнезда нельзя – это преступление", – сказал Микалайтис.

По словам представителей Литовского содружества орнитологов, маловероятно, что белые аисты могут быть переносчиками птичьего гриппа.