Из-за птичьего гриппа просят разрешение на съем аистиных гнезд

ELTA
четверг, 16 марта 2017 г. 07:40
Опасность птичьего гриппа приводит к крайностям. В Агентство по охране природы уже обратились жители с просьбой выдать разрешение на съем находящихся рядом с домами гнезд белых аистов. Люди боятся, что аисты могут принести птичий грипп и заразить домашних птиц, пишет Klaipėda.
Gandrai varlinėja
© A. Aleksėjūnienės nuotr./GRYNAS.lt

Представитель агентства Дарюс Микелайтис подтвердил, что такие просьбы поступили, но людям еще не ответили на запросы.

"Сейчас заявления рассматривают. Однако без разрешения природоохранников самовольно разбирать гнезда нельзя – это преступление", – сказал Микалайтис.

По словам представителей Литовского содружества орнитологов, маловероятно, что белые аисты могут быть переносчиками птичьего гриппа.

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Общество

Из-за птичьего гриппа просят разрешение на съем аистиных гнезд

Gandrai varlinėja
Опасность птичьего гриппа приводит к крайностям. В Агентство по охране природы уже обратились жители с просьбой выдать разрешение на съем находящихся рядом с домами гнезд белых аистов. Люди боятся, что аисты могут принести птичий грипп и заразить домашних птиц, пишет Klaipėda.

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