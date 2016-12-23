Из-за поврежденных канализационных труб в Вильнюсе - чрезвычайная ситуация

Вильнюсская мэрия 23 декабря вечером сообщила, что из-за поврежденных на ул. Упес канализационных труб и образования большой ямы в городе объявлена чрезвычайная ситуация.

В настоящее время ликвидируют последствия аварии. Сейчас из ямы выкачивают накопившиеся в ней сточные воды, позже яму засыплют грунтом. Для этого потребуется около 800 куб. м земли. Глубина ямы составляет 5-6 м, ширина - около 7 м, длина - около 10 м. Поврежденные трубы находятся на глубине 2 м. Грунт будут засыпать, распределять и утрамбовывать, чтобы соединить поврежденные трубы.

По данным мэрии, ремонт труб возможен только после того как утрамбуют грунт, до их ремонта сточные воды, несмотря на их выкачивание, неизбежно попадут в Нерис.

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Предполагают, что за выходные последствия аварии удастся упразднить и починить трубы.

В настоящее время 9 большегрузных машин уже возят грунт на место аварии. Специалисты будут работать всю ночь. Полиция обеспечивает безопасное передвижение грузовиков от Гарюнай к месту аварии.

Комиссию по управлению ЧС возглавляет Виргиниюс Паужа - директор департамента экономики и транспорта мэрии, он будет руководить устранением последствий аварии.

Комиссия назначила главу по спасательным работам - главу отдела Vilniaus vandenys по устранению аварий Дарюса Урбонавичюса.

В соответствии с планом по ликвидации ЧС в мэрии будет действовать оперативный центр, главой которого назначена руководитель Департамента безопасного города Раймонда Яспонене.

Жителей Жирмунай, Ерузале, Балтупяй и Антакальниса просят максимально снизить расход воды до полной ликвидации аварии.

Комиссия решила обратиться в Строительную инспекцию и к управляющему зданием Upės projektai, чтобы оценить насколько безопасно здание Barclays. Эксперты оценят состояние здания, выяснят могут ли в нем работать люди.