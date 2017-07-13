Из-за плохой погоды в Литве без электроснабжения осталось 2400 потребителей

Представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Мартинас Бурба говорит, что, по данным на 16 часов, больше всего потребителей не имеют электричества в Утянском, Алитусском, Панявежском, Каунассом округах.

"Пока что это отдельные неполадки, не массовые явления. Бригады работают над устранением неисправностей", - сказал М. Бурба BNS.

По его словам, перебои с электроснабжением обусловлены плохими погодными условиями.