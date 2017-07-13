Из-за плохой погоды в Литве без электроснабжения осталось 2400 потребителей

Из-за сильного ливня и ветра на всей территории Литвы без электроснабжения осталось 2,4 тыс. потребителей.
Представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Мартинас Бурба говорит, что, по данным на 16 часов, больше всего потребителей не имеют электричества в Утянском, Алитусском, Панявежском, Каунассом округах.
"Пока что это отдельные неполадки, не массовые явления. Бригады работают над устранением неисправностей", - сказал М. Бурба BNS.
По его словам, перебои с электроснабжением обусловлены плохими погодными условиями.