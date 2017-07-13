Из-за плохой погоды в Литве без электроснабжения осталось 2400 потребителей

 (4)
BNS
четверг, 13 июля 2017 г. 19:05
Из-за сильного ливня и ветра на всей территории Литвы без электроснабжения осталось 2,4 тыс. потребителей.
© DELFI / Audrius Solominas

Представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Мартинас Бурба говорит, что, по данным на 16 часов, больше всего потребителей не имеют электричества в Утянском, Алитусском, Панявежском, Каунассом округах.

"Пока что это отдельные неполадки, не массовые явления. Бригады работают над устранением неисправностей", - сказал М. Бурба BNS.

По его словам, перебои с электроснабжением обусловлены плохими погодными условиями.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Бельмонтасе рушится плотина (37)

В Бельмонтасе рушится плотина
Разрушается не только гора Гедиминаса: после ливней рушится и плотина в Бельмонтасе. Социал-демократы призывают спасать плотину, однако Министерство охраны окружающей среды хочет ее снести. О помощи просят владельцы развлекательного комплекса Belmontas.

Из-за плохой погоды в Литве без электроснабжения осталось 2400 потребителей (4)

Из-за плохой погоды в Литве без электроснабжения осталось 2400 потребителей
Из-за сильного ливня и ветра на всей территории Литвы без электроснабжения осталось 2,4 тыс. потребителей.

Главные угрозы на пляже: что делать в случае опасности (3)

Palangos paplūdimio gelbetojai
Отдыхающие на пляжах могут сталкиваться с разными угрозами: утоплением, возможностью быть покусанным насекомыми, аллергией и возможностью получить солнечный удар, сказала заместитель главврача Клайпедской службы скорой помощи Нийоле Дамбраускене, сообщает LRT.lt.

На смену культовой фразе "зима близко" появилась "дожди близко" (10)

Potvynis Narbuto gatvėje
"Зима близко" – на смену этой культовой фразе из сериала "Игра престолов" на устах вильнюсцев появилась "дожди близко". До середины июля улицы столицы ливни затапливали уже дважды, у большинства водителей дожди в столице положительных эмоций не вызывают.

Владельцы кафе подсчитали нанесенный во время реконструкции ул. Вильняус ущерб (10)

Владельцы кафе подсчитали нанесенный во время реконструкции ул. Вильняус ущерб
На минувшей неделе завершилась реконструкция столичной ул. Вильняус, предприниматели могут вздохнуть свободнее – снова вернутся посетители. Правда, предприниматели еще ощущают последствия реконструкции и считают нанесенный ущерб.
Facebook друзья
Rambler's Top100