Из-за легионеллеза во всех столичных многоквартирных домах предлагают провести профилактику

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ELTA
понедельник, 13 марта 2017 г. 16:19
Чтобы пресечь распространение легионеллеза, центр по чрезвычайным ситуациям в столице предлагает провести термическую профилактику (применить метод "термический шок") во всех многоквартирных домах.
© Shutterstock

"Мы планируем это сделать либо сегодня, либо завтра рано утром", – сказал 13 марта глава центра заместитель директора Национального центра общественного здоровья Раймондас Вайдгинас.

По его словам, в тех трех многоквартирных домах, где установлены случаи легионеллеза проводят нейтрализацию системы.

"Уже завершена трехдневная процедура термического шока в домах на ул. Ладыгос и Тускулену, а на ул. Архитекту они немного опаздывают и планируют все закончить завтра", – сказал 13 марта Вайдгинас.

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По его словам, Инспекция по энергетики сейчас проводит проверку всех трех объектов.

После термического шока пробы воды возьмут в тот же день, потом на 10 день, а потом каждые 2 недели в течение 3 месяцев. "Если рост числа бактерий не будет наблюдаться, можно будет утверждать, что системы в порядке", – сказал Вайдгинас.

По его словам, от легионеллеза скончались три человека – мужчина и две женщины. Очаги болезни установили в трех домах, один из них находится в Лаздинай, другие в Жирмунай и в Северном городке, во всех случаях дома администрирует ЗАО Adminsta.

Начато расследование в связи со смертью жителя ул. Тускулену.

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