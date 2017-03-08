Из-за болезни Иванова отменено судебные заседания по делу 13 января

Из-за болезни обвиняемого в деле 13 января Геннадия Иванова Вильнюсский окружной суд (ВОС) отменил запланированные на этой неделе судебные заседания.

Г. Иванов не явился на заседание суда и в понедельник. В среду в начале заседания выяснилось, что обвиняемый еще не выздоровел. Гражданин России из-за проблем со здоровьем и ранее находился на лечении в больнице.

Теперь продолжить рассмотрение дела в суде намечается 20 марта, сказала судья Айнора Корнелия Мацявичене.

Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. Пострадавших в нем почти 500 человек, свидетелей - около тысячи. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт - из 13-ти томов.

Всех обвиняемых, за исключением Г. Иванова и Юрия Меля, судят заочно. Большинство обвиняемых проживает в России и Белоруссии, эти страны отказываются предоставить Литве правовую помощь.

Ночью 13 января 1991 года в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

В 1999 году в деле 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления к лишению свободы было приговорено шесть человек. Они отбыли наказание.

Дело о военных преступлениях и преступлениях против человечности продвинулось вперед после принятия поправок к закону, сделавших возможным заочный судебный процесс.