Из страха лишиться денег эмигранты активно декларируют свой отъезд

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 февраля 2017 г. 08:46
Эмигранты, которые узнали, что числятся среди должников Фонда социального страхования ("Содры"), в спешном порядке декларируют свой отъезд из страны. Только по интернету в январе 2017 года это сделали 4900 человек, это в 4,5 раза больше, чем в январе прошлого года.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В декабре прошлого года "Содра" призвала жителей убедиться в том, что они не являются должниками и заплатили обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ). Позже сообщили, что около 300 000 жителей не заплатили ОНЗ (некоторые из них всего за 1 месяц).

Всем им выслали информацию с призывом либо погасить задолженность, либо должным образом декларировать отъезд.

По данным Комитета по развитию информационного общества, только по интернету в январе 2017 года были поданы 4845 деклараций об отъезде из Литвы больше чем на полгода (в январе 2016 года таких было 1072).

Декларировать отъезд можно и через староство, мэрию, консульский отдел. Сколько людей воспользовалось таким способом - не известно.

В 2016 mгоду свой отъезд декларировали 44 876 человек. Из них 14 956 сделали это по интернету, а 29 920 – на месте. Если такая пропорция сохранилась и в январе 2017 года, значит отъезд должны были декларировать примерно 10 000 человек.

В конце января "Содра" сообщила, что у 20 000 человек есть долги ОНЗ больше, чем за 11-12 месяцев (на сумму 5,7 млн. евро), и предупредила о взыскании долгов.

Позже глава "Содры" Миндаугас Синкявичюс сказал, что эти действия оправдали себя, за месяц поступило 2,2 млн. евро взносов и получена 31 000 документов, на основе долги снимут с тех, кто покинул Литву.

"Поэтому пока долги взыскивать не будут", – успокоил он.

Однако остается долг в 80 млн. евро, который не уплатили 300 000 человек. Кто эти люди? Ответ на этот вопрос будет после того, как проанализируют все имеющиеся данные. Синкявичюс считает, что половина этого числа людей - эмигранты, другая половина - живет в Литве.

По данным Департамента статистики, в январе 2017 года в Литве было 2,849 млн. жителей.

Однако в списке застрахованных в "Содре" их больше. По данным Больничной кассы, 6 февраля 2017 года было 2,940 млн. застрахованных жителей.

Общее количество людей, которые должны платить ОНЗ составляет 3,169 млн. – сюда входят и должники.

По закону, неработающие и незастрахованные государством лица обязаны платить ОНЗ (сейчас 34,20 евро в месяц). Почему 300 000 человек этого не делают?

Старший экономист банка Nordea в странах Балтии Жигимантас Маурицас считает, что это от того, что литовцы не привыкли платить налоги, за них это всегда делал работодатель.

"Если до отъезда человек работал на кого-то, как и члены его семьи, коллеги, а таких в Литве очень много (большая часть жителей), так эти люди, наверное, вообще не очень знали, что такие налоги надо платить", – сказал он. Другая указанная им причина – невнимательность.

"Часть просто-напросто не учла это или не обращала внимания, поскольку перед эмиграцией обычно человек больше всего занят обустройством быта, открытием счета в той стране, где будет жить", – сказал экономист.

Маурицас прибавил, что государственные учреждения должны стараться поддерживать контакт с эмигрантами.

"Если бы жители каждый год получали письма, то они уделяли бы больше внимания из ведомств, не только "Содры", тогда они были бы лучше информированы и мотивированы в своих действиях", – сказал экономист.

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