Из страха лишиться денег эмигранты активно декларируют свой отъезд

В декабре прошлого года "Содра" призвала жителей убедиться в том, что они не являются должниками и заплатили обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ). Позже сообщили, что около 300 000 жителей не заплатили ОНЗ (некоторые из них всего за 1 месяц).
Всем им выслали информацию с призывом либо погасить задолженность, либо должным образом декларировать отъезд.
По данным Комитета по развитию информационного общества, только по интернету в январе 2017 года были поданы 4845 деклараций об отъезде из Литвы больше чем на полгода (в январе 2016 года таких было 1072).
Декларировать отъезд можно и через староство, мэрию, консульский отдел. Сколько людей воспользовалось таким способом - не известно.
В 2016 mгоду свой отъезд декларировали 44 876 человек. Из них 14 956 сделали это по интернету, а 29 920 – на месте. Если такая пропорция сохранилась и в январе 2017 года, значит отъезд должны были декларировать примерно 10 000 человек.
В конце января "Содра" сообщила, что у 20 000 человек есть долги ОНЗ больше, чем за 11-12 месяцев (на сумму 5,7 млн. евро), и предупредила о взыскании долгов.
Позже глава "Содры" Миндаугас Синкявичюс сказал, что эти действия оправдали себя, за месяц поступило 2,2 млн. евро взносов и получена 31 000 документов, на основе долги снимут с тех, кто покинул Литву.
"Поэтому пока долги взыскивать не будут", – успокоил он.
Однако остается долг в 80 млн. евро, который не уплатили 300 000 человек. Кто эти люди? Ответ на этот вопрос будет после того, как проанализируют все имеющиеся данные. Синкявичюс считает, что половина этого числа людей - эмигранты, другая половина - живет в Литве.
По данным Департамента статистики, в январе 2017 года в Литве было 2,849 млн. жителей.
Однако в списке застрахованных в "Содре" их больше. По данным Больничной кассы, 6 февраля 2017 года было 2,940 млн. застрахованных жителей.
Общее количество людей, которые должны платить ОНЗ составляет 3,169 млн. – сюда входят и должники.
По закону, неработающие и незастрахованные государством лица обязаны платить ОНЗ (сейчас 34,20 евро в месяц). Почему 300 000 человек этого не делают?
Старший экономист банка Nordea в странах Балтии Жигимантас Маурицас считает, что это от того, что литовцы не привыкли платить налоги, за них это всегда делал работодатель.
"Если до отъезда человек работал на кого-то, как и члены его семьи, коллеги, а таких в Литве очень много (большая часть жителей), так эти люди, наверное, вообще не очень знали, что такие налоги надо платить", – сказал он. Другая указанная им причина – невнимательность.
"Часть просто-напросто не учла это или не обращала внимания, поскольку перед эмиграцией обычно человек больше всего занят обустройством быта, открытием счета в той стране, где будет жить", – сказал экономист.
Маурицас прибавил, что государственные учреждения должны стараться поддерживать контакт с эмигрантами.
"Если бы жители каждый год получали письма, то они уделяли бы больше внимания из ведомств, не только "Содры", тогда они были бы лучше информированы и мотивированы в своих действиях", – сказал экономист.