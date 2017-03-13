Из Польши привезли полный багажник: ездить за покупками выгодно

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ru.DELFI.lt
понедельник, 13 марта 2017 г. 16:46
Читатели портала Тадас и Рамината - молодая пара из Каунаса, которая уже целый год ездит за покупками в Сувалки. За этот год им ни разу не довелось разочароваться.
© DELFI skaitytojas

"К примеру 11 марта мы тоже были в Сувалках. Литовцев – миллион... Очереди – огромные, за мясом стояли час.

В магазине Kaufland только мы вошли, сразу очереди у касс... Мы сделали так: друг с тележкой встал в очередь, а я ходила по магазину и выбирала товары.

Мы покупаем все: от А до Я: еду, гигиенические товары, одежду, товары домашнего обихода. К примеру, в субботу купили много дешевой корейки (свежее мясо) (1 кг – 2,35 евро), куриные четверти (1 кг – 1 евро), шампиньонов (1 кг – 1,8 евро), муки (1 кг – 0,27 евро), голяшек (свежее мясо) (1 кг – 1,5 евро) и много всего.

Мы истратили меньше 200 евро, может, сумма немалая, но в Литве мы уже ничего не будем покупать, кроме хлеба (его на месяц не купишь)", - писали читатели.

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