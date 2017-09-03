Часто - это люди самого трудоспособного возраста, от 30 до 45 лет. Такое обобщение можно сделать, ознакомившись, к примеру, с данными отдела социальной поддержки самоуправления Расейнского района.

Каждый год в этом районе близкие привозят останки одного, иногда двух или трех умерших либо погибших в эмиграции. В масштабе страны, статистика выглядит более драматичной.

Министерство труда и социальной защиты с сентября прошлого до июня этого года выделила пособия на доставку останков 167 лицам.

На получение пособия имеют право те, чьи доходы на одного члена семьи не превышают 306 евро. Величина одного пособия составляет 2052 евро.

Больше всего стоит доставка останков в гробу, дешевле - в урне.

Заведующая отделом социальной помощи самоуправления Расейнского района Лорета Лауголене информировала, что жители района чаще всего доставляют останки умерших или погибших близких из Великобритании, Ирландии и Испании.