Ивашкявичюс и Карбаускис высказались в защиту Серебренникова

Литовские режиссеры не остались в стороне от происходящих в России событий, связанных с обысками дома у российского режиссера Кирилла Серебренникова и в его театре "Гоголь-центр".

Литовский драматург Марюс Ивашкявичюс выступил с заявлением по поводу обысков в возглавляемом российским режиссером Кириллом Серебренниковым "Гоголь-центре" и у него дома.

По его словам, это наносит удар по имиджу России и шокировало все европейское театральное сообщество. Кроме того, он говорит, что сложивашаяся ситуация - это возможность для российской творческой и интеллектуальной элиты сплотиться и проявить солидарность.

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"Известие o том, что в доме известного режиссёра Кирилла Серебренникова и в руководимом им театре "Гоголь-центр" силовые структуры России проводят обыски, шокировало всё европейское театральное сообщество. Отовсюду идут письма с единственным вопросом: что происходит в России, не начало ли это открытого террора и гонений? Никто не сомневается, что это политическая расправа, стремление режима задушить последние остатки свободной мысли в российском искусстве, принудить храбрейших творцов России покинуть страну, а оставшимся привить внутреннюю цензуру, запугивая их тем, что за свободу, отвагу и подобные отклонения от декларируемой властями нормы они будут подвергнуты наказаниям и гонениям. Это выстрел России себе же в ногу – очень серьёзный и болезненный удар по её образу. Но вместе с тем это и возможность её художественной и интеллектуальной элите, проявив сплочённость и солидарность, защитить свободу творчества, которая является краеугольной ценностью для любого художника. Лишившись её, искусство становится лишь инструментом обслуживания режима, и русские художники знают это лучше меня, а некоторые даже помнят. Поэтому обороняться необходимо сегодня, завтра уже будет слишком поздно", - утверждает литовский драматург и писатель.

М.Ивашкявичюс разметил это заявление у себя в фейсбуке.

Работающий в России литовский режиссер Миндаугас Карбаускис также высказался в защиту своего российского коллеги.

"Абсолютно солидарен с друзьями и коллегами Кирилла Серебренникова и его театра! Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра Гоголь-центр потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников - один из самых ярких современных российских режиссёров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всём мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском.

Мы выражаем надежду, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова.

Мы восхищены решением наших коллег из Гоголь-центра, которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, решили не отменять сегодняшний спектакль", - написал он у себя в фейсбуке.

Напомним, что сегодня в здании московского "Гоголь-центра" провели обыски. Также российские правоохранительные органы провели обыск и в доме режиссера К.Серебренникова.

Представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова сказала, что "обысковые мероприятия" в театре и на квартире режиссера прошли по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия".

После обысков режиссера увезли на допрос. Сотрудники театра по-прежнему находятся в Большом зале. Они призвали зрителей приходить к зданию театра.