Истребители воздушной полиции НАТО дважды сопроводили бомбардировщики РФ

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BNS
понедельник, 20 февраля 2017 г. 19:25
Истребители воздушной полиции стран Балтии на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские бомбардировщики, летевшие в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
© NATO nuotr.

Бомбардировщик "Ил-22" летел с основной части России в Калининградскую область 14 февраля. Его сопровождали два российских истребителя "Су-27", которые летели с отключенными транспондерами.

16 февраля такой же бомбардировщик летел из Калининградской области в основную часть России. Его тоже сопровождали два "Су-27" с отключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS
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