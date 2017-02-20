Истребители воздушной полиции НАТО дважды сопроводили бомбардировщики РФ

Бомбардировщик "Ил-22" летел с основной части России в Калининградскую область 14 февраля. Его сопровождали два российских истребителя "Су-27", которые летели с отключенными транспондерами.

16 февраля такой же бомбардировщик летел из Калининградской области в основную часть России. Его тоже сопровождали два "Су-27" с отключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.