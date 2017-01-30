Истребители НАТО впервые этом году сопроводили самолеты ВВС России

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BNS
понедельник, 30 января 2017 г. 18:55
Истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля, на минувшей неделе в первый раз в этом году поднялись в небо для сопровождения российских военных самолетов, летевших над Балтийским морем, сообщило литовское министерство обороны.
© Facebook nuotr.

Истребители НАТО, четыре раза сопровождали российские самолеты, следовавшие 23-29 января в международном воздушном пространстве. Три самолета летели с выключенными транспондерами.

В начале 2016 года натовские истребители не влетали для сопровождения до 18 января. В этом году первое сопровождение состоялось 25 января.

Обычно взлеты для сопровождения и опознания производятся несколько раз в неделю.

Сейчас миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.

BNS
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