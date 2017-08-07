Истребители НАТО восемь раз сопроводили российские военные самолеты

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BNS
понедельник, 7 августа 2017 г. 16:53
Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители воздушной полиции НАТО на минувшей неделе восемь раз поднимались в воздух на перехват пролетавших над Балтийским морем российских военных самолетов. В общей сложности они сопроводили 18 российских бортов.
© Reuters/Scanpix

Минобороны в понедельник сообщило, что натовским самолетам больше всего пришлось сопроводить российских истребителей. Над Балтикой также было распознано и сопровождено несколько транспортных, патрульных самолетов.

Большинство летевших в международном воздушном пространстве российских бортов шли с отключенными транспондерами.

Истребители воздушной полиции НАТО сопроводили больше всего российских самолетов во вторник. В тот день они поднимались в воздух четыре раза.

BNS
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Истребители НАТО восемь раз сопроводили российские военные самолеты (2)

Истребители НАТО восемь раз сопроводили российские военные самолеты
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