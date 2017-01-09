Истребители НАТО в этом году еще ни разу не поднимались сопроводить российские самолеты

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BNS
понедельник, 9 января 2017 г. 13:20
Для несущих дежурство в странах Балтии истребителей НАТО год начался спокойно.
NATO interception
© Reuters/Scanpix

Министерство обороны Литвы сообщило, что осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе не поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских военных самолетов.

Для сопровождения российских военных бортов над Балтикой натовские истребители не поднимались и в последнюю неделю прошедшего года.

В прошлом году натовским истребителям не пришлось сопровождать российские самолеты до 18 января.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS
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