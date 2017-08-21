Истребители НАТО трижды поднимались для сопровождения российских бортов

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BNS
понедельник, 21 августа 2017 г. 18:50
Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие на Балтикой российские военные борта.
Russian and NATO jets
© DELFI

По данным Минобороны, 17 августа истребители НАТО дважды поднимались для сопровождения российских самолетов. В первый заход были сопровождены два самолета "ИЛ-20", летевшие с материковой части России в Калининградскую область. Вторым заходом был сопровожден самолет "ИЛ-20", летевший из Калининградской области на материковую часть России.

Российские самолеты летели с отключенными транспондерами, в соответствии с планами полетов, поддерживали связь с региональным центром управления полетами.

18 августа был сопровожден самолет разведки "ИЛ-20", летевший из Калининградской области на материковую часть России. Самолет летел с отключенным транспондером, в соответствии с планом полетов, поддерживал связь региональным центром управления полетами.

BNS
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Истребители НАТО трижды поднимались для сопровождения российских бортов (5)

Russian and NATO jets
Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие на Балтикой российские военные борта.

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