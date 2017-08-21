Истребители НАТО трижды поднимались для сопровождения российских бортов

Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие на Балтикой российские военные борта.

По данным Минобороны, 17 августа истребители НАТО дважды поднимались для сопровождения российских самолетов. В первый заход были сопровождены два самолета "ИЛ-20", летевшие с материковой части России в Калининградскую область. Вторым заходом был сопровожден самолет "ИЛ-20", летевший из Калининградской области на материковую часть России.

Российские самолеты летели с отключенными транспондерами, в соответствии с планами полетов, поддерживали связь с региональным центром управления полетами.

18 августа был сопровожден самолет разведки "ИЛ-20", летевший из Калининградской области на материковую часть России. Самолет летел с отключенным транспондером, в соответствии с планом полетов, поддерживал связь региональным центром управления полетами.