Истребители НАТО только раз сопровождали российский военны самолет

Несущие дежурство в воздушном пространстве стран Балтии истребители НАТО на минувшей неделе только один раз взлетали для опознания и сопровождения летевшего в международном пространстве над Балтийским морем российского военного самолёта.
По данным Минобороны Литвы, в прошлый вторник самолёты НАТО опознали и сопроводили летевший из Калининградской области в международном пространстве над Балтийским морем на материковую часть России российский военный самолёт ИЛ-20, который совершал полёт соответственно полётному плану, но с отключенным автответчиком, связь с центром управления полётами пилот поддерживал.
Самолёты НАТО миссию воздушной полиции осуществляют с территории Литвы и Эстонии.