Истребители НАТО только раз сопровождали российский военны самолет

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BNS
понедельник, 12 июня 2017 г. 13:59
Несущие дежурство в воздушном пространстве стран Балтии истребители НАТО на минувшей неделе только один раз взлетали для опознания и сопровождения летевшего в международном пространстве над Балтийским морем российского военного самолёта.
© RAF nuotr.

По данным Минобороны Литвы, в прошлый вторник самолёты НАТО опознали и сопроводили летевший из Калининградской области в международном пространстве над Балтийским морем на материковую часть России российский военный самолёт ИЛ-20, который совершал полёт соответственно полётному плану, но с отключенным автответчиком, связь с центром управления полётами пилот поддерживал.

Самолёты НАТО миссию воздушной полиции осуществляют с территории Литвы и Эстонии.

BNS
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