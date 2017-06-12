Истребители НАТО только раз сопровождали российский военны самолет

Служба охраны госграницы сообщает, что пограничники Павоверяйской заставы обнаружили следы двух медведей у границы с Беларусью, недалеко от деревни Гелядне (Швенченский район). Это лесистая местность.

В Вильнюсском аэропорту очереди не только у ворот, очереди стоят и у туалета в самом терминале. Читатель Дейвидас рассказал, что летел в Киев. Перед полетом решил зайти в туалет. Однако выяснилось, что мужской туалет закрыт и перенесен в туалет для инвалидов, а в нем только одна кабинка.