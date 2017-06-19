Истребители НАТО сопроводили над Балтикой 32 российских борта

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BNS
понедельник, 19 июня 2017 г. 18:44
Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе девять раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном пространстве над Балтийским морем российские военные самолеты.
© Facebook nuotr.

Приведенные Минобороны Литвы данные показывают, что истребители союзников поднимались в воздух ежедневно со среды до воскресенья, они сопроводили 32 российских самолета. Среди этих самолетов были и два стратегических бомбардировщика "Ту-160", они пролетели вблизи стран Балтии в четверг.

Это самая интенсивная неделя в этом году для осуществляющих миссию воздушной полиции НАТО из Литвы и Эстонии военнослужащих НАТО. Все российские самолеты летели между Калининградской областью РФ и основной частью территории России.

BNS
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