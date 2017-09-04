Среди сопровожденных самолетов больше всего было транспортных. Натовские истребители также сопроводили истребители, пассажирские самолеты, самолеты-разведчики, самолеты с системами дальнего (раннего) радиолокационного обнаружения и управления. У многих из летевших в международном воздушном пространстве российских самолетов были отключены транспондеры.
На прошлой неделе выполнение миссии Балтийского воздушного патрулирования на базе в Литве переняли США, дислоцировавшие в Шяуляй семь истребителей вместо обычно используемых для этих целей четырех. Миссия воздушной полиции была усилена в связи с приближающимися сентябрьскими военными учениями России и Белоруссии "Запад".
В Эстонии с понедельника миссию выполняют бельгийские летчики с четырьмя истребителями.
Литовские туристы привели в движение жизнь белорусского Гродно (1)
Прогуляться по Гродно, проплыть по Августовскому...
Министр культуры о белорусском балете "Витовт" в Вильнюсе: это "мягкая сила" и провокация (35)
Планы показать в январе следующего года в Вильнюсе...
Истребители НАТО семь раз поднимались для сопровождения самолетов РФ (3)
Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители миссии...
У литовки за границей забрали ребенка, а ее депортировали (6)
Не секрет, что поиск лучшей жизни многих ведет за...
Для жителей - бесплатные правовые консультации при трудовых спорах (3)
Государственная трудовая инспекция (ГТИ) подписала...
TOP новостей
Премьер Литвы: стратегические госпредприятия приватизировать не будут (35)
Стратегические предприятия, находящиеся в...
Экономист: эмиграция растет не так быстро, как сообщает статистика (26)
По данным иммиграции зарубежных стран, эмигрантов из...
У литовки за границей забрали ребенка, а ее депортировали (6)
Не секрет, что поиск лучшей жизни многих ведет за...
Цены растут: заговорили о буме недвижимости в Паланге (18)
Хотя сдающие апартаменты в Паланге каждый год говорят...
Литовские туристы привели в движение жизнь белорусского Гродно (1)
Прогуляться по Гродно, проплыть по Августовскому...