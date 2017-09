Среди сопровожденных самолетов больше всего было транспортных. Натовские истребители также сопроводили истребители, пассажирские самолеты, самолеты-разведчики, самолеты с системами дальнего (раннего) радиолокационного обнаружения и управления. У многих из летевших в международном воздушном пространстве российских самолетов были отключены транспондеры. На прошлой неделе выполнение миссии Балтийского воздушного патрулирования на базе в Литве переняли США, дислоцировавшие в Шяуляй семь истребителей вместо обычно используемых для этих целей четырех. Миссия воздушной полиции была усилена в связи с приближающимися сентябрьскими военными учениями России и Белоруссии "Запад". В Эстонии с понедельника миссию выполняют бельгийские летчики с четырьмя истребителями.











4 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.