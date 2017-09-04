Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на прошлой неделе семь четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты, сообщило министерство обороны Литвы.
© NATO nuotr.

Среди сопровожденных самолетов больше всего было транспортных. Натовские истребители также сопроводили истребители, пассажирские самолеты, самолеты-разведчики, самолеты с системами дальнего (раннего) радиолокационного обнаружения и управления. У многих из летевших в международном воздушном пространстве российских самолетов были отключены транспондеры.

На прошлой неделе выполнение миссии Балтийского воздушного патрулирования на базе в Литве переняли США, дислоцировавшие в Шяуляй семь истребителей вместо обычно используемых для этих целей четырех. Миссия воздушной полиции была усилена в связи с приближающимися сентябрьскими военными учениями России и Белоруссии "Запад".

В Эстонии с понедельника миссию выполняют бельгийские летчики с четырьмя истребителями.

BNS
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