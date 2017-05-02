Истребители НАТО один раз сопроводили российские военные самолеты

Истребители миссии воздушной полиции Балтийских стран на прошлой неделе один раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Минобороны Литвы в понедельник сообщило, что истребители НАТО в минувшую пятницу сопроводили российские пассажирский самолет "Ту-134" и два истребителя "Су-27", летевших с отключенными транспондерами.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.