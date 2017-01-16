Истребители НАТО на прошлой неделе ни разу не поднимались в воздух

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BNS
понедельник, 16 января 2017 г. 18:25
2017 год остается спокойным для истребителей миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
© NATO nuotr.

На этой неделе они ни разу не поднимались в воздух для сопровождения российских военных бортов, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Натовским истребителям не пришлось сопровождать российские военные самолеты над Балтийским мире и в последнюю праздничную неделю ушедшего года.

В прошлом году истребители воздушной полиции не поднимались для сопровождения российских военных бортов до 18 января.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS
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