Истребители НАТО на прошлой неделе ни разу не поднимались в воздух

2017 год остается спокойным для истребителей миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

На этой неделе они ни разу не поднимались в воздух для сопровождения российских военных бортов, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Натовским истребителям не пришлось сопровождать российские военные самолеты над Балтийским мире и в последнюю праздничную неделю ушедшего года.

В прошлом году истребители воздушной полиции не поднимались для сопровождения российских военных бортов до 18 января.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.