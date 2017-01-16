Истребители НАТО на прошлой неделе ни разу не поднимались в воздух

2017 год остается спокойным для истребителей миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
На этой неделе они ни разу не поднимались в воздух для сопровождения российских военных бортов, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
Натовским истребителям не пришлось сопровождать российские военные самолеты над Балтийским мире и в последнюю праздничную неделю ушедшего года.
В прошлом году истребители воздушной полиции не поднимались для сопровождения российских военных бортов до 18 января.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.