Истребители НАТО на минувшей неделе сопровождали военные самолёты РФ один раз

Несущие дежурство в небе Балтии истребители воздушной полиции НАТО на минувшей неделе всего лишь один раз взлетали для опознания и сопровождения летевшего над Балтийским морем военного самолёта России, сообщает Минобороны Литвы.

Как говорится в сообщении, в прошлый четверг самолёты НАТО сопровождали три летевших в международном пространстве российских истребителя СУ-27.

Он летели, не представив полётные планы с выключенными респондерами (автоответчиками) и не поддерживали связь с Региональным центром управления полётами, утверждает Минобороны.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.