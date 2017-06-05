Истребители НАТО дважды сопровождали российские военные самолеты

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты.

Во вторник прошлой недели натовские истребители идентифицировали и сопроводили самолет "Ил-20", а в субботу - самолеты "Ан-26" и "Су-27", сообщило Минобороны.

Самолеты "Ил-20" и "Ан-26" летели в соответствии с планом полета, поддерживали связь с центрами управления полетами, "Су-27" летел с отключенным транспондером, без плана полета, связь с центрами управления полетами не поддерживал.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.