Истребители НАТО дважды сопровождали российские самолеты

 (1)
BNS
понедельник, 3 апреля 2017 г. 18:26
На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, дважды поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве, сообщило литовское министерство обороны.
© Sputnik/Scanpix

В среду натовские истребители опознали пять российских самолетов, следовавших одновременно из Калининградской области в основную часть России - транспортный самолет "Ан-26", четыре штурмовика "Су-24".

Последние следовали без заранее предоставленных летных планов, не поддерживали связь с диспетчерами и не включали транспондеры. Между тем, транспортный самолет следовал летным правилам.

Еще один "Ан-26" в четверг согласно всем правилам проследовал над Балтийским морем.

Сейчас миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Бывшие преподаватели и студенты ВУ удостоены Дипломов памяти

Бывшие преподаватели и студенты ВУ удостоены Дипломов памяти
Четыре преподавателя и студент Вильнюсского университета (ВУ), которые во времена советской и нацистской оккупации были отчислены или уволены из университета, в понедельник удостоены Дипломов памяти.

Истребители НАТО дважды сопровождали российские самолеты (1)

Истребители НАТО дважды сопровождали российские самолеты
На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, дважды поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве, сообщило литовское министерство обороны.

Мажилис не претендует на обещанный миллион: я – не вор (12)

Liudas Mažylis
3 апреля в редакцию DELFI приезжал профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис, который прославился тем, что нашел в немецком дипломатическом архиве оригинал Акта 16 февраля на литовском языке.

В Литве растет число расследований, связанных с игрой "Синий кит" (4)

В Литве растет число расследований, связанных с игрой Синий кит
В Литве проводят около 10 расследований, связанных с игрой "Синий кит", сообщает Генпрокуратура Литвы.

Была Кучина - стала Ласицкене: как чемпионка мира из России выбрала литовскую фамилию (37)

Vladas Lasickas ir Marija Lasickienė
"Иного варианта и быть не могло. Я всем рассказываю о моих литовских корнях, а фамилия всегда была гордостью нашей семьи", – сказал DELFI российский журналист литовского происхождения Владас Ласицкас, супруга которого чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина после свадьбы взяла литовскую фамилию Ласицкене. Поскольку в России не дают женский вариант фамилии, за помощью пришлось обращаться в посольство Литвы в Москве.
Facebook друзья
Rambler's Top100