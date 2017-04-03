Истребители НАТО дважды сопровождали российские самолеты

На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, дважды поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве, сообщило литовское министерство обороны.

В среду натовские истребители опознали пять российских самолетов, следовавших одновременно из Калининградской области в основную часть России - транспортный самолет "Ан-26", четыре штурмовика "Су-24".

Последние следовали без заранее предоставленных летных планов, не поддерживали связь с диспетчерами и не включали транспондеры. Между тем, транспортный самолет следовал летным правилам.

Еще один "Ан-26" в четверг согласно всем правилам проследовал над Балтийским морем.

Сейчас миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.