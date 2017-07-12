Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты

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BNS
среда, 12 июля 2017 г. 19:00
На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, дважды поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтийским морем, сообщило литовское министерство обороны.
© NATO nuotr.

Четвертого июля истребители НАТО поднялись в воздух для опознания и сопровождения российского самолета "Ил-20", летевшего над Балтийским морем из континентальной части России в Калининградскую область. Самолет летел с выключенным транспондером, без летного плана, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Еще один "Ил-20" летел из Калининградской области на основную территорию России 7 июля. Он также следовал с выключенным транспондером, но следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Сейчас миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.

BNS
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Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты (21)

Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты
На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, дважды поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтийским морем, сообщило литовское министерство обороны.

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